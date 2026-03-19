Tragiczny finał poszukiwań 71-latka z Łabiszyna. Pan Grzegorz zaginął ponad miesiąc temu

2026-03-19, 18:20 Agata Raczek/DW

W poszukiwania zaangażowane były liczne służby. 71-latka szukano na lądzie i w wodzie/ Fot. Marcin Glapiak

W Kanale Noteckim znaleziono ciało mężczyzny. Policja potwierdziła jego tożsamość.

- Dziś po godz. 16 policjanci dostali zgłoszenie o odnalezieniu ciała mężczyzny w Kanale Noteckim w Łabiszynie. Potwierdzili, że to ciało mężczyzny zaginionego 12 lutego. Szczegółowe okoliczności tej sprawy i ustalenie przyczyn zgonu będą przedmiotem prokuratorskiego śledztwa - przekazał nam sier. sztab. Piotr Kasprzak, rzecznik żnińskich policjantów.



W akcję przez ostatnie tygodnie zaangażowane były liczne służby. 71-latka szukano na lądzie i w wodzie. Wykorzystywano specjalistyczny sprzęt - w tym drony, quady i urządzenia do przeszukiwania koryta rzeki.