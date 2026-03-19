Tragiczny finał poszukiwań 71-latka z Łabiszyna. Pan Grzegorz zaginął ponad miesiąc temu

2026-03-19, 18:20  Agata Raczek/DW
W poszukiwania zaangażowane były liczne służby. 71-latka szukano na lądzie i w wodzie/ Fot. Marcin Glapiak

W Kanale Noteckim znaleziono ciało mężczyzny. Policja potwierdziła jego tożsamość.

- Dziś po godz. 16 policjanci dostali zgłoszenie o odnalezieniu ciała mężczyzny w Kanale Noteckim w Łabiszynie. Potwierdzili, że to ciało mężczyzny zaginionego 12 lutego. Szczegółowe okoliczności tej sprawy i ustalenie przyczyn zgonu będą przedmiotem prokuratorskiego śledztwa - przekazał nam sier. sztab. Piotr Kasprzak, rzecznik żnińskich policjantów.

W akcję przez ostatnie tygodnie zaangażowane były liczne służby. 71-latka szukano na lądzie i w wodzie. Wykorzystywano specjalistyczny sprzęt - w tym drony, quady i urządzenia do przeszukiwania koryta rzeki.

Mówi sier. sztab. Piotr Kasprzak

Region

Najczęściej czytane

Archiwum

marzec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
232425262728010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę