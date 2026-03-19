Zła wiadomość dla mieszkańców Rypina i okolic. Szpital powiatowy zamyka oddział dziecięcy

2026-03-19, 17:41  Marek Ledwosiński/DW
Szpital w Rypinie zamyka oddział dziecięcy/ Fot. Mapy Google, zrzut ekranu

Wśród powodów decyzji o zamknięciu oddziału, na którym leczeni są najmłodsi pacjenci, dyrekcja wymienia między innymi... zbyt małą liczbę dzieci.

Oddział pediatryczny Szpitala Powiatowego w Rypinie będzie działać tylko do końca marca. Dyrektorka placówki, Monika Tryniszewska-Skarżyńska, wyjaśnia w rozmowie z PR PiK, że na decyzji zaważyły dwie sprawy - trudna sytuacja finansowa w ochronie zdrowia i niż demograficzny. Na zamykanym oddziale jest 15 łóżek, a bywały dni, kiedy zajęte były zaledwie trzy.

- Decyzja ta, choć bolesna, jest podyktowana koniecznością ratowania płynności finansowej naszej placówki i zapewnienia nieprzerwanej pracy pozostałych oddziałów - mówi Monika Tryniszewska-Skarżyńska. - Główną przyczyną likwidacji oddziału pediatrycznego jest narastający kryzys finansowania świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia, który nie reguluje na bieżąco należności za świadczenia wykonywane ponad limity umowne. Nie bez znaczenia jest także pogłębiający się od lat ogólnopolski niż demograficzny, który spowodował znaczny spadek liczby pacjentów na oddziale pediatrycznym, czyniąc jego dalsze utrzymanie w pełnej gotowości kadrowej i sprzętowej trudnym ekonomicznie - dodaje.

W Rypinie niezmiennie działać będzie przyszpitalna poradnia pediatryczna. Poza godzinami pracy poradni pomoc dzieciom świadczyć ma placówka całodobowej i świątecznej opieki medycznej. Nie ma tam pediatry, ale gdy trzeba będzie, lekarz dyżurny ma wysyłać karetką chore dziecko do szpitala w Lipnie, Golubiu-Dobrzyniu lub Brodnicy. Nikt z załogi obecnego oddziału pediatrycznego nie straci pracy.

Zamknięcie oddziału zaakceptowała rada społeczna szpitala.

Relacja Marka Ledwosińskiego

Rypin

Region

Najczęściej czytane

Archiwum

marzec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
232425262728010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę