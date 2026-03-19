Zła wiadomość dla mieszkańców Rypina i okolic. Szpital powiatowy zamyka oddział dziecięcy

2026-03-19, 17:41 Marek Ledwosiński/DW

Szpital w Rypinie zamyka oddział dziecięcy/ Fot. Mapy Google, zrzut ekranu

Wśród powodów decyzji o zamknięciu oddziału, na którym leczeni są najmłodsi pacjenci, dyrekcja wymienia między innymi... zbyt małą liczbę dzieci.

Oddział pediatryczny Szpitala Powiatowego w Rypinie będzie działać tylko do końca marca. Dyrektorka placówki, Monika Tryniszewska-Skarżyńska, wyjaśnia w rozmowie z PR PiK, że na decyzji zaważyły dwie sprawy - trudna sytuacja finansowa w ochronie zdrowia i niż demograficzny. Na zamykanym oddziale jest 15 łóżek, a bywały dni, kiedy zajęte były zaledwie trzy.



- Decyzja ta, choć bolesna, jest podyktowana koniecznością ratowania płynności finansowej naszej placówki i zapewnienia nieprzerwanej pracy pozostałych oddziałów - mówi Monika Tryniszewska-Skarżyńska. - Główną przyczyną likwidacji oddziału pediatrycznego jest narastający kryzys finansowania świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia, który nie reguluje na bieżąco należności za świadczenia wykonywane ponad limity umowne. Nie bez znaczenia jest także pogłębiający się od lat ogólnopolski niż demograficzny, który spowodował znaczny spadek liczby pacjentów na oddziale pediatrycznym, czyniąc jego dalsze utrzymanie w pełnej gotowości kadrowej i sprzętowej trudnym ekonomicznie - dodaje.



W Rypinie niezmiennie działać będzie przyszpitalna poradnia pediatryczna. Poza godzinami pracy poradni pomoc dzieciom świadczyć ma placówka całodobowej i świątecznej opieki medycznej. Nie ma tam pediatry, ale gdy trzeba będzie, lekarz dyżurny ma wysyłać karetką chore dziecko do szpitala w Lipnie, Golubiu-Dobrzyniu lub Brodnicy. Nikt z załogi obecnego oddziału pediatrycznego nie straci pracy.



Zamknięcie oddziału zaakceptowała rada społeczna szpitala.