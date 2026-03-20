Nielegalnie posiadał egzotyczne zwierzęta. Bydgoszczaninowi grozi do 5 lat więzienia [zdjęcia]

2026-03-20, 13:43  BN
Mieszkaniec bydgoskich Kapuścisk nielegalnie posiadał dwa pytony królewskie oraz boa cesarskiego/fot. KMP w Bydgoszczy

Policjanci z Bydgoszczy ujawnili w mieszkaniu 22-latka na bydgoskich Kapuściskach nielegalnie posiadane egzotyczne gady. Mężczyzna nie miał wymaganych zezwoleń ani dokumentów potwierdzających ich pochodzenie.

Wspomniane zwierzęta są objęte ochroną gatunkową. W jego mieszkaniu policjanci znaleźli egzotyczne węże – dwa pytony królewskie oraz boa cesarskiego. Interwencja początkowo dotyczyła zgłoszenia o psie, który miał skomleć i piszczeć w jednym z mieszkań. Funkcjonariusze z komisariatu na bydgoskich Wyżynach, po wejściu do lokalu, zastali nie tylko psa, ale również inne zwierzęta.

Ich uwagę zwróciły trzy terraria, w których znajdowały się egzotyczne gady wymagające rejestracji i odpowiednich zezwoleń. 22-latek nie dopełnił tego obowiązku, a także nie posiadał dokumentacji potwierdzającej legalne pochodzenie zwierząt. Został zatrzymany i przewieziony do komisariatu.

Na miejsce wezwano biegłą z zakresu weterynarii i dobrostanu zwierząt. Po przeprowadzonych oględzinach nie stwierdzono nieprawidłowości w opiece nad zwierzętami.

Mężczyzna zrzekł się gadów, które trafiły do schroniska. Usłyszał zarzut naruszenia przepisów ustawy o ochronie przyrody, dotyczących nielegalnego pozyskiwania zwierząt objętych ochroną gatunkową. Za to przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP" stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie.

