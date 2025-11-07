Nietrzeźwy 56-latek blokował alarmowy numer 112. Został ukarany mandatem

2025-11-07, 22:24  Redakcja
56-latek za swoje nieodpowiedzialne zachowanie został ukarany mandatem karnym. / Fot.: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

Mieszkaniec powiatu w mogileńskiego w godzinach popołudniowych i nocnych kilkanaście razy dzwonił do operatora 112, przez co blokował linię alarmową. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu.

Policjanci bardzo szybko dotarli do mężczyzny, który tłumaczył się, że dzwoni, bo musi z kimś porozmawiać. 56-latek za swoje nieodpowiedzialne zachowanie został ukarany mandatem karnym.

Pamiętajmy! Numer 112 służy przede wszystkim do pilnego wzywania pomocy i powinno się go wykorzystywać tylko w nagłych i uzasadnionych przypadkach. Ich celowe blokowanie może doprowadzić do tego, że służby nie będą mogły pomóc w danej chwili osobie naprawdę potrzebującej pomocy.

