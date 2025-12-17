Panujecie nad emocjami i szukacie pracy? W Bydgoszczy można zostać operatorem numeru alarmowego 112

2025-12-17, 18:20 Maciej Wilkowski / Redakcja

Poszukiwane są osoby wyróżniające się m.in. opanowaniem i umiejętnością podejmowania szybkich decyzji. / Fot. Nadesłane

Chętnych do podjęcia zatrudnienia w Centrum Powiadamiania Ratunkowego szuka Urząd Wojewódzki. Właśnie ogłosił nabór na to stanowisko.

Kto może zostać operatorem numeru alarmowego 112? Osoby wyróżniające się opanowaniem, wysoką kulturą osobistą oraz gotowością do pracy w systemie zmianowym. Kluczowa jest zdolność do podejmowania szybkich i odpowiedzialnych decyzji w sytuacjach wymagających natychmiastowej reakcji.



Wszystkie szczegóły dotyczące naboru są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Wojewódzkiego. Termin na złożenie aplikacji mija 31 grudnia 2025 roku.