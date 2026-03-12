Ruch pociągów został wstrzymany po śmiertelnym wypadku w Solcu Kujawskim

2026-03-12, 17:50 Natasza Trzebuchowska/DW

W Solcu Kujawskim na ul. Targowej doszło do śmiertelnego potrącenia mężczyzny przez pociąg

Do tragedii doszło ok. godz. 17 w czwartek 12 marca. Zginął mężczyzna.

W Solcu Kujawskim na ul. Targowej doszło do śmiertelnego potrącenia mężczyzny przez pociąg. Na miejscu pracują strażacy i inne służby.

W zdarzeniu uczestniczył pociąg nr 5220/1 przewoźnika PKP Intercity, relacji Bydgoszcz Główna – Lublin Główny. Polregio uruchomiło komunikację zastępczą, pociągi PKP Intercity zostały skierowane drogą okrężną przez stację Inowrocław. Są opóźnienia w kursowaniu składów.





Godz. 16:57, Solec Kuj. ul. Targowa. Potrącenie przez pociąg mężczyzny. ZRM stwierdził zgon. Na miejscu 2 zast. SP i inne służby. — KwtPspInfo (@KwtPspInfo) March 12, 2026