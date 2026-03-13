Dwa samochody osobowe zderzyły się w Kończewicach. Dwie osoby poszkodowane

2026-03-13, 10:13 MG

Wypadek w Kończewicach w gminie Chełmża/ fot. Krzysztof Bajbak, KM PSP Toruń

Do zderzenia dwóch pojazdów osobowych doszło w piątek o godz. 7.51 w miejscowości Kończewice (gmina Chełmża).

Dwie osoby poszkodowane zostały zabrane przez ratowników medycznych do szpitala.



Na miejscu działały zastępy strażaków z Chełmży i z Kończewic. Są utrudnienia, obecnie wprowadzono ruch wahadłowy, objazd przez Chełmżę.