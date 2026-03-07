Trzy osoby poszkodowane po zderzeniu dwóch aut w Lubiczu Dolnym koło Torunia [aktualizacja]

2026-03-07, 19:40  PAP/Redakcja/KB
Wypadek w Lubiczu Dolnym koło Torunia

Wypadek w Lubiczu Dolnym koło Torunia

Droga krajowa nr 10 w Lubiczu Górnym była zablokowana. W sobotę wieczorem zderzyły się tam dwa samochody osobowe - poinformował dyżurny Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy.

Do wypadku doszło na 318. km DK10, na odcinku pomiędzy Toruniem i Lipnem. Obrażenia odniosły trzy osoby - zostały zabrane do szpitala.

Trasa była zablokowana. Policja kierowała ruch na objazd. Utrudnienia trwały około dwie godziny.


Znamy już przyczynę zdarzenia - to wymuszenie pierwszeństwa. Przepisy złamała 71-latka kierująca fordem. Wjechała przed samochód marki Citroen. Doszło do zderzenia. Policja informuje, że osoby kierujące pojazdami były trzeźwe.

Toruń

Region

Wojsko Polskie ma nowych żołnierzy. W Toruniu przysięgali, że staną w obronie kraju

Wojsko Polskie ma nowych żołnierzy. W Toruniu przysięgali, że staną w obronie kraju

2026-03-07, 19:30
Harcerskie drużyny na tropie zagadek. Ogólnopolski Rajd Kopernikański w Toruniu

Harcerskie drużyny na tropie zagadek. Ogólnopolski Rajd Kopernikański w Toruniu

2026-03-07, 15:41
Kolejowy rozkład jazdy odświeżony po zimie. Więcej kursów na Pomorzu i Kujawach

Kolejowy rozkład jazdy odświeżony po zimie. Więcej kursów na Pomorzu i Kujawach

2026-03-07, 14:20
W Bydgoszczy trwa akcja Słodka paka dla dzieciaka, czyli pomoc podopiecznym domów dziecka [lista adresów]

W Bydgoszczy trwa akcja „Słodka paka dla dzieciaka”, czyli pomoc podopiecznym domów dziecka [lista adresów]

2026-03-07, 12:37
Mobilne PSZOK-i jadą w miasto. Na początek odbiorą śmieci w Fordonie i Śródmieściu [zdjęcia]

Mobilne PSZOK-i jadą w miasto. Na początek odbiorą śmieci w Fordonie i Śródmieściu [zdjęcia]

2026-03-07, 11:12
Po dramatycznym zgłoszeniu służby z Włocławka ruszyły na gruzowisko. Szukano mężczyzny [zdjęcia]

Po dramatycznym zgłoszeniu służby z Włocławka ruszyły na gruzowisko. Szukano mężczyzny [zdjęcia]

2026-03-07, 10:00
Ruchome schody na bydgoskim dworcu pozostają nieruchome. PKP mówi, ile to jeszcze potrwa

Ruchome schody na bydgoskim dworcu pozostają nieruchome. PKP mówi, ile to jeszcze potrwa

2026-03-07, 09:30
Nowy magazyn żywnościCaritas Diecezji Bydgoskiej w Jarużynie pod Bydgoszczą oficjalnie otwarty

Nowy magazyn żywności Caritas Diecezji Bydgoskiej w Jarużynie pod Bydgoszczą oficjalnie otwarty

2026-03-07, 08:00
Panie proszą Panów, czyli Dzień Kobiet w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy

„Panie proszą Panów”, czyli Dzień Kobiet w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy

2026-03-06, 20:15

Najczęściej czytane

Archiwum

marzec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
232425262728010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę