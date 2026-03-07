Trzy osoby poszkodowane po zderzeniu dwóch aut w Lubiczu Dolnym koło Torunia [aktualizacja]
Droga krajowa nr 10 w Lubiczu Górnym była zablokowana. W sobotę wieczorem zderzyły się tam dwa samochody osobowe - poinformował dyżurny Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy.
Do wypadku doszło na 318. km DK10, na odcinku pomiędzy Toruniem i Lipnem. Obrażenia odniosły trzy osoby - zostały zabrane do szpitala.
Trasa była zablokowana. Policja kierowała ruch na objazd. Utrudnienia trwały około dwie godziny.
Znamy już przyczynę zdarzenia - to wymuszenie pierwszeństwa. Przepisy złamała 71-latka kierująca fordem. Wjechała przed samochód marki Citroen. Doszło do zderzenia. Policja informuje, że osoby kierujące pojazdami były trzeźwe.