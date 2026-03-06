Śmiertelny wypadek w powiecie grudziądzkim. Pracowało tam kilka zastępów strażaków

2026-03-06, 16:28 Monika Siwak/DW

Do tragicznego zdarzenia doszło w gminie Świecie nad Osą/ Fot. KM PSP Grudziądz

Do tragicznego zdarzenia doszło ok. godz. 15.30 w piątek 6 marca w gminie Świecie nad Osą.

Kierowca samochodu osobowego uderzył w drzewo, zginął na miejscu. Wiadomo, że podróżował sam. Na miejscu śmiertelnego wypadku w miejscowości Szarnoś w powiecie grudziądzkim pracuje pięć zastępów strażaków z jednostek OSP i KM PSP w Grudziądzu. Droga ze Świecia do Lisnowa była zablokowana. Policjanci i prokurator wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia.