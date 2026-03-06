Sprawcy śmiertelnych wypadków z regionu opowiadają swoje historie. „Świat mi się zawalił”

2026-03-06, 14:14  Agata Raczek/BN
W województwie kujawsko-pomorskim w ubiegłym roku doszło do 792 wypadków drogowych/ Fot. Służba Więzienna/nadesłane, zdjęcie ilustracyjne

W województwie kujawsko-pomorskim w ubiegłym roku doszło do 792 wypadków drogowych/ Fot. Służba Więzienna/nadesłane, zdjęcie ilustracyjne

W województwie kujawsko-pomorskim w ubiegłym roku doszło do 792 wypadków drogowych. Zginęło w nich 101 osób, a 863 zostały ranne. Kierowcy pod wpływem alkoholu spowodowali pięć z tych wypadków – w każdym z nich zginął człowiek.

Dla porównania, w 2024 roku na drogach regionu odnotowano 791 wypadków. Zginęły 124 osoby, a 909 zostało rannych. Pijani kierowcy byli sprawcami 10 wypadków - i również w każdym z nich ktoś stracił życie.

Zatem, choć pijani kierowcy często są wskazywani jako jedni z głównych sprawców najtragiczniejszych wypadków, policyjne statystyki pokazują, że nie odpowiadają oni za większość śmiertelnych zdarzeń. Za tymi liczbami kryją się jednak ludzkie tragedie.

Osadzeni opowiadają o tym, jak doprowadzili do tragedii

O swoich błędach i ich konsekwencjach opowiedzieli osadzeni z zakładów karnych w Potulicach i Koronowie - mężczyźni, którzy wsiedli za kierownicę po alkoholu oraz narkotykach i doprowadzili do śmiertelnych wypadków.

- Spowodowałem wypadek, w wyniku którego zginął człowiek - mówił Polskiemu Radiu PiK jeden z osadzonych. - Byłem pod wpływem alkoholu. Podczas cofania przygniotłem człowieka. Poniósł śmierć na miejscu. Świat mi się zawalił. Przeżywam to bardzo, bardzo mocno. Wiem, że tego nie sposób odkupić, nawet odbywanie kary nie odkupi win. Człowiek zginął. Przede wszystkim bardzo tego żałuję - dodał.



Kolejny doprowadził do śmierci dwóch osób. Był pod wpływem narkotyków.
 - Zażyłem amfetaminę, po czym poszedłem spać. Wstałem rano i myślałem, że nie jestem pod wpływem, więc wsiadłem do samochodu i pojechałem do fryzjera oraz załatwić pewne sprawy - relacjonował. - Nagle, jadąc 53 km/godz. ludzie wyjechali zza zakrętu i doszło do czołowego zderzenia. Jedna osoba zmarła na miejscu, druga w szpitalu. Nie myślałem wtedy, że wciąż jestem odurzony. Znalazłem się w zakładzie karnym, wiadomo, przez swoją głupotę. Zabić dwie osoby - to jest naprawdę trauma. Całe dnie to o tym myślę - dodał w rozmowie z Polskim Radiem PiK.

„Szanuj zasady, chroń życie”


Młodzi poznają te autentyczne historie w ramach projektu realizowanego przez Służbę Więzienną i Inspekcję Transportu Drogowego pt. „Szanuj zasady, chroń życie”. - W zakładach więziennych, zamiast w szkolnej ławce, młodzi poznają konsekwencje brawury i nieodpowiedzialnych decyzji na drodze - także z ust osób, które za swoje błędy już zapłaciły - mówi mjr Agnieszka Wollmann, rzecznik prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy.

Rzeczniczka powiedziała też o celu projektu. - Dążymy do ograniczenia liczby wypadków z udziałem młodych kierowców, a także chcemy wskazać młodym ludziom konsekwencje ich wyborów, które mogą mieć bezpośredni wpływ na życie wielu ludzi. Chcemy też uświadomić im, że jedna nieprzemyślana decyzja może skończyć się karą więzienia - przyznaje w Rozmowie z Polskim Radiem PiK.

Jedna sekunda może być decydująca

Takie spotkania mają uświadamiać konsekwencje złych decyzji na drodze, ale równie ważna jest codzienna kontrola tego, co dzieje się na ulicach.

Przyczyną wielu wypadków są drobne grzechy kierowców, jak rozmowa przez telefon czy pisanie smsa. Ta z pozoru niewinna czynność czasem wystarczy, by odwrócić uwagę na sekundę - tę decydującą sekundę, po której nie ma już odwrotu. Za więzienne mury trafiają nie tylko osoby, które prowadziły pod wpływem alkoholu. Są też tacy, którzy spowodowali tragiczny w skutkach wypadek przekraczając dozwoloną prędkość.

Dlatego policjanci coraz częściej podejmują działania mające na celu wyeliminowanie niebezpieczeństwa na drodze. To coraz częstsze kontrole, spotkania profilaktyczne czy różnego rodzaju akcje społeczne.

Relacja Agaty Raczek

W województwie kujawsko-pomorskim w ubiegłym roku doszło do 792 wypadków drogowych/ Fot. Służba Więzienna/nadesłane, zdjęcie ilustracyjne W województwie kujawsko-pomorskim w ubiegłym roku doszło do 792 wypadków drogowych/ Fot. Służba Więzienna/nadesłane, zdjęcie ilustracyjne W województwie kujawsko-pomorskim w ubiegłym roku doszło do 792 wypadków drogowych/ Fot. Służba Więzienna/nadesłane, zdjęcie ilustracyjne

Region

Panie proszą Panów, czyli Dzień Kobiet w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy

„Panie proszą Panów”, czyli Dzień Kobiet w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy

2026-03-06, 20:15
Na ławie oskarżonych zasiedli pracownicy bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Na ławie oskarżonych zasiedli pracownicy bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

2026-03-06, 19:05
Na S5 pod Żninem w auto drogowców uderzyła ciężarówka. Było o włos od tragedii

Na S5 pod Żninem w auto drogowców uderzyła ciężarówka. Było o włos od tragedii

2026-03-06, 17:54
Kontrole drogowe na nowych zasadach. Policjanci sprawdzą pasażera 17-letniego kierowcy

Kontrole drogowe na nowych zasadach. Policjanci sprawdzą pasażera 17-letniego kierowcy

2026-03-06, 17:33
Śmiertelny wypadek w powiecie grudziądzkim. Pracowało tam kilka zastępów strażaków

Śmiertelny wypadek w powiecie grudziądzkim. Pracowało tam kilka zastępów strażaków

2026-03-06, 16:28
Aktywne kobiety spotkały się w Toruniu. Chcą się poznawać i wzajemnie inspirować

Aktywne kobiety spotkały się w Toruniu. Chcą się poznawać i wzajemnie inspirować

2026-03-06, 16:16
1200 czujników czadu trafi do mieszkańców Bydgoszczy. Będą rozdawane za darmo

1200 czujników czadu trafi do mieszkańców Bydgoszczy. Będą rozdawane za darmo

2026-03-06, 15:10
Pijani kierowcy przed sądem w trybie przyspieszonym. Na alkomacie zabrakło skali

Pijani kierowcy przed sądem w trybie przyspieszonym. Na alkomacie zabrakło skali

2026-03-06, 13:12
Nie ma już ryzyka zatrucia czadem. Żłobek w Lubieniu Kujawskim na nowo otwarty

Nie ma już ryzyka zatrucia czadem. Żłobek w Lubieniu Kujawskim na nowo otwarty

2026-03-06, 12:17

Najczęściej czytane

Archiwum

marzec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
232425262728010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę