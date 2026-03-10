147 km/h na krajowej „dziesiątce”. 62-latek stracił prawo jazdy i 3000 złotych

2026-03-10, 10:52  BN
62-latek stracił prawo jazdy, 3000 złotych i dostał 13 punktów karnych/fot. KMP w Bydgoszczy

Mandat w wysokości 3000 złotych, 13 punktów karnych i zatrzymane prawo jazdy na trzy miesiące – to konsekwencje zbyt szybkiej jazdy dla 62-letniego kierowcy z powiatu toruńskiego.

Mężczyzna jadący omodą pędził drogą krajową nr 10 w rejonie Solca Kujawskiego z prędkością 147 km/h. Policjanci bydgoskiej drogówki zatrzymali kierowcę w piątek, 6 marca.

62-latek przekroczył prędkość o 57 km/h. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że mężczyzna już wcześniej popełniał podobne wykroczenia. Został surowo ukarany - 3000 złotych mandatu, 13 punktów karnych i zatrzymanie prawa jazdy na trzy miesiące.

Od 3 marca obowiązuje nowy taryfikator

Taka kara ma związek ze zmianą przepisów, które obowiązują od 3 marca. Zgodnie z nowymi regulacjami kierowca straci prawo jazdy na trzy miesiące, jeśli przekroczy dopuszczalną prędkość o ponad 50 km/h na jednojezdniowej drodze dwukierunkowej poza terenem zabudowanym.

Obecnie obowiązujący taryfikator przewiduje odpowiednio za przekroczenie prędkości:

  • o 51-60 km/h - mandat w wysokości 1500 złotych (recydywa 3000 złotych) i 13 punktów karnych,
  • o 61-70 km/h - mandat w wysokości 2000 złotych (recydywa 4000 złotych) i 14 punktów karnych,
  • o 71 km/h i więcej - mandat w wysokości 2500 złotych (recydywa 5000 złotych) i 15 punktów karnych.

