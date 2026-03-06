Na ławie oskarżonych pracownicy bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

2026-03-06, 19:05  Agata Raczek/ DW
W Sądzie Rejonowym w Żninie toczy się proces w sprawie złego oznakowania budowanej drogi ekspresowej S5, które jesienią 2019 roku miało doprowadzić do dwóch śmiertelnych wypadków/Fot. Agata Raczek

W Sądzie Rejonowym w Żninie toczy się proces w sprawie złego oznakowania budowanej drogi ekspresowej S5, które jesienią 2019 roku miało doprowadzić do dwóch śmiertelnych wypadków/Fot. Agata Raczek

W Sądzie Rejonowym w Żninie toczy się proces w sprawie złego oznakowania budowanej drogi ekspresowej S5, które jesienią 2019 roku miało doprowadzić do dwóch śmiertelnych wypadków.

Na ławie oskarżonych zasiada pięć osób, w tym m.in. pracownicy bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, którym zarzuca się niedopełnienie obowiązków służbowych.

Prokurator: W życie została wprowadzona niezatwierdzona stała organizacja ruchu
- Trzy osoby to pracownicy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Bydgoszczy - mówiła prok. Agnieszka Tyszkiewicz ze żnińskiej prokuratury. - Są także oskarżone dwie osoby z ramienia wykonawcy - o poświadczenie nieprawdy w dokumencie. W tej sprawie sytuacja jest dosyć skomplikowana, ponieważ projekt zawierał błędy (według biegłych brakowało pewnych znaków, w tym znaku F-15), ale ponadto problemem było to, że w życie została wprowadzona nie tymczasowa organizacja ruchu, tylko niezatwierdzona stała organizacja ruchu i dlatego ze strony wykonawcy także dwóch panów usłyszało zarzuty - dodała.

Biegli oceniają, że na trasie brakowało kilku znaków

Będą oni zeznawać na kolejnych rozprawach, a dziś przed sądem stanęło dwóch pracowników bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad: Przemysław A. i Karol J. Pierwszy z mężczyzn odmówił składania wyjaśnień ze względu na nieobecność swojego obrońcy. Zeznawał Karol J., który nie przyznał się do winy. Twierdził, że projekt przygotowany był prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi normami, był też pozytywnie zaopiniowany przez policję. Nie zgodził się również z opinią biegłych, że na trasie brakowało pewnych znaków (m.in. F15 informujących, gdzie zaczyna się ruch dwukierunkowy).

- Jestem głęboko przekonany, że tych znaków w projekcie nie musiało być. Nie było ku temu przesłanek - mówił.

Brat tragicznie zmarłego: Mam nadzieję na wyjaśnienie sprawy!

Na dzisiejszej rozprawie pojawił się też brat 37-letniego Krystiana, który zginął w wypadku samochodowym na tej trasie w listopadzie 2019 roku.

- Kiedy pojechałem na tę drogę, od razu wiedziałem, że tam jest coś dziwnego, bardzo niebezpiecznego. Okazało się, że były wcześniejsze kolizje. Tydzień po wypadku, w którym zginął mój brat, zdarzył się następny śmiertelny wypadek - opisywał.

Mówił, że ma nadzieję na wyjaśnienie sprawy, a w jego opinii na drodze panował chaos ze znakami.

Pracownikom GDDKiA grozi do 8 lat więzienia, wykonawcom - do 5.

Więcej w relacji Agaty Raczek - poniżej.

Relacja Agaty Raczek

Żnin
W Sądzie Rejonowym w Żninie toczy się proces w sprawie złego oznakowania budowanej drogi ekspresowej S5, które jesienią 2019 roku miało doprowadzić do dwóch śmiertelnych wypadków/Fot. Agata Raczek W Sądzie Rejonowym w Żninie toczy się proces w sprawie złego oznakowania budowanej drogi ekspresowej S5, które jesienią 2019 roku miało doprowadzić do dwóch śmiertelnych wypadków/Fot. Agata Raczek

Region

Wojsko Polskie ma nowych żołnierzy. W Toruniu przysięgali, że staną w obronie kraju

Wojsko Polskie ma nowych żołnierzy. W Toruniu przysięgali, że staną w obronie kraju

2026-03-07, 19:30
Harcerskie drużyny na tropie zagadek. Ogólnopolski Rajd Kopernikański w Toruniu

Harcerskie drużyny na tropie zagadek. Ogólnopolski Rajd Kopernikański w Toruniu

2026-03-07, 15:41
Kolejowy rozkład jazdy odświeżony po zimie. Więcej kursów na Pomorzu i Kujawach

Kolejowy rozkład jazdy odświeżony po zimie. Więcej kursów na Pomorzu i Kujawach

2026-03-07, 14:20
W Bydgoszczy trwa akcja Słodka paka dla dzieciaka, czyli pomoc podopiecznym domów dziecka [lista adresów]

W Bydgoszczy trwa akcja „Słodka paka dla dzieciaka”, czyli pomoc podopiecznym domów dziecka [lista adresów]

2026-03-07, 12:37
Mobilne PSZOK-i jadą w miasto. Na początek odbiorą śmieci w Fordonie i Śródmieściu [zdjęcia]

Mobilne PSZOK-i jadą w miasto. Na początek odbiorą śmieci w Fordonie i Śródmieściu [zdjęcia]

2026-03-07, 11:12
Po dramatycznym zgłoszeniu służby z Włocławka ruszyły na gruzowisko. Szukano mężczyzny [zdjęcia]

Po dramatycznym zgłoszeniu służby z Włocławka ruszyły na gruzowisko. Szukano mężczyzny [zdjęcia]

2026-03-07, 10:00
Ruchome schody na bydgoskim dworcu pozostają nieruchome. PKP mówi, ile to jeszcze potrwa

Ruchome schody na bydgoskim dworcu pozostają nieruchome. PKP mówi, ile to jeszcze potrwa

2026-03-07, 09:30
Nowy magazyn żywnościCaritas Diecezji Bydgoskiej w Jarużynie pod Bydgoszczą oficjalnie otwarty

Nowy magazyn żywności Caritas Diecezji Bydgoskiej w Jarużynie pod Bydgoszczą oficjalnie otwarty

2026-03-07, 08:00
Panie proszą Panów, czyli Dzień Kobiet w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy

„Panie proszą Panów”, czyli Dzień Kobiet w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy

2026-03-06, 20:15

Najczęściej czytane

Archiwum

marzec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
232425262728010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę