Kolejna rozprawa w sprawie śmiertelnego wypadku na drodze ekspresowej S5 z 2019 roku

2026-03-09, 17:20  Marcin Glapiak/DW
W Sądzie Rejonowym w Żninie toczy się proces w sprawie złego oznakowania budowanej drogi ekspresowej S5, które jesienią 2019 roku miało doprowadzić do dwóch śmiertelnych wypadków/Fot. Agata Raczek, zdjęcie archiwalne

Podczas rozprawy przed żnińskim sądem doszło dziś do kolejnych przesłuchań w sprawie dotyczącej tragicznego wypadku, do jakiego doszło w 2019 roku na drodze S5.

Podczas rozprawy doszło do kolejnych przesłuchań.

- W sprawie tej przez pierwsze dni wokandowe prokurator odczytuje akt oskarżenia, przedstawia poszczególnym oskarżonym czyny, których popełnienie im zarzuca. Oskarżeni mogą odnieść się do każdego z tych zarzutów. Dzisiaj również rozpoczęto proces przesłuchania pokrzywdzonych - mówi Agnieszka Adamska-Okońska Prokurator Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.

Terminy czterech kolejnych rozpraw zaplanowano na czerwiec, ale nie zakończy to przesłuchań. W kolejnych miesiącach opinie będą przedstawiali biegli.

Przypomnijmy: Prokuratura Rejonowa w Żninie przedstawiła oskarżenia niedopełnienia obowiązków podczas przygotowania, zatwierdzenia i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na budowanym odcinku drogi ekspresowej. Zarzuty usłyszeli urzędnicy i inżynierowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a także dwaj mężczyźni, którzy - zdaniem prokuratury - mieli poświadczać nieprawdę.
Poniżej relacja Marcina Glapiaka.
Relacja PR PiK z poprzedniej rozprawy jest tutaj.

Relacja Marcina Glapiaka

Żnin

Region

