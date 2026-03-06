Na ławie oskarżonych zasiedli pracownicy bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

2026-03-06, 19:05 Agata Raczek/ DW

W Sądzie Rejonowym w Żninie toczy się proces w sprawie złego oznakowania budowanej drogi ekspresowej S5, które jesienią 2019 roku miało doprowadzić do dwóch śmiertelnych wypadków/Fot. Agata Raczek

W Sądzie Rejonowym w Żninie toczy się proces w sprawie złego oznakowania budowanej drogi ekspresowej S5, które jesienią 2019 roku miało doprowadzić do dwóch śmiertelnych wypadków.

Na ławie oskarżonych zasiada pięć osób, w tym m.in. pracownicy bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, którym zarzuca się niedopełnienie obowiązków służbowych.



Prokurator: W życie została wprowadzona niezatwierdzona stała organizacja ruchu



- Trzy osoby to pracownicy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Bydgoszczy - mówiła prok. Agnieszka Tyszkiewicz ze żnińskiej prokuratury. - Są także oskarżone dwie osoby z ramienia wykonawcy - o poświadczenie nieprawdy w dokumencie. W tej sprawie sytuacja jest dosyć skomplikowana, ponieważ projekt zawierał błędy (według biegłych brakowało pewnych znaków, w tym znaku F-15), ale ponadto problemem było to, że w życie została wprowadzona nie tymczasowa organizacja ruchu, tylko niezatwierdzona stała organizacja ruchu i dlatego ze strony wykonawcy także dwóch panów usłyszało zarzuty - dodała.



Biegli oceniają, że na trasie brakowało kilku znaków



Będą oni zeznawać na kolejnych rozprawach, a dziś przed sądem stanęło dwóch pracowników bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad: Przemysław A. i Karol J. Pierwszy z mężczyzn odmówił składania wyjaśnień ze względu na nieobecność swojego obrońcy. Zeznawał Karol J., który nie przyznał się do winy. Twierdził, że projekt przygotowany był prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi normami, był też pozytywnie zaopiniowany przez policję. Nie zgodził się również z opinią biegłych, że na trasie brakowało pewnych znaków (m.in. F15 informujących, gdzie zaczyna się ruch dwukierunkowy).



- Jestem głęboko przekonany, że tych znaków w projekcie nie musiało być. Nie było ku temu przesłanek - mówił.



Brat tragicznie zmarłego: Mam nadzieję na wyjaśnienie sprawy!



Na dzisiejszej rozprawie pojawił się też brat 37-letniego Krystiana, który zginął w wypadku samochodowym na tej trasie w listopadzie 2019 roku.



- Kiedy pojechałem na tę drogę, od razu wiedziałem, że tam jest coś dziwnego, bardzo niebezpiecznego. Okazało się, że były wcześniejsze kolizje. Tydzień po wypadku, w którym zginął mój brat, zdarzył się następny śmiertelny wypadek - opisywał.



Mówił, że ma nadzieję na wyjaśnienie sprawy, a w jego opinii na drodze panował chaos ze znakami.



Pracownikom GDDKiA grozi do 8 lat więzienia, wykonawcom - do 5.

Więcej w relacji Agaty Raczek - poniżej.