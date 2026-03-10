Będą zmiany na drodze krajowej nr 91 w regionie. Nowy wiadukt zastąpi konstrukcję z 1968 roku

2026-03-10, 06:50 Radosław Jagieła/DW

Nowy wiadukt zastąpi konstrukcję z 1968 roku/Fot. GDDKiA w Bydgoszczy

Inwestycja już się rozpoczęła, jednak - jak dowiedział się reporter Polskiego Radia PiK - wiadukt zostanie wyburzony na przełomie czerwca i lipca.

Kierowcy będą przejeżdżać nad linią kolejową tymczasowym bajpasem, który powstanie w pobliżu miejsca remontu - w Raciążku w powiecie aleksandrowskim.



- Rozpoczynają się prace przygotowawcze, polegające na wycince roślinności, przygotowaniu bajpasu drogowego i wyjazdów z budowy - mówi Julian Drob, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy. - Nie będą wywoływały większych utrudnień. W drugim etapie, na przełomie czerwca i lipca, w pełni rozwiną się prace przy rozbiórce i budowie nowego obiektu. To będzie mogło nastąpić właśnie dopiero po budowie bajpasu, żeby kierowcy mogli poruszać się w sąsiedztwie obecnego wiaduktu i tak, by udało się zachować ciągłość ruchu na DK 91 - dodaje.

Nowy wiadukt ma zostać wybudowany do końca 2027 roku.

Jego koszt szacowany jest na około 40 milionów złotych.

Będzie szerszy od obecnego.

Na nowym obiekcie powstanie ścieżka pieszo-rowerowa.

Poniżej relacja Radosława Jagieły.