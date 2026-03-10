Blisko sto osób zwolnionych z Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego Stomil

2026-03-10, 14:51 Monika Siwak/BN

Masowe zwolnienia w bydgoskim Stomilu/fot. Wikipedia

Istniejący od ponad stu lat pierwszy w Polsce producent węży hydraulicznych zgłosił zwolnienia grupowe do Powiatowego Urzędu Pracy. Problemy narastały od kilku lat. W sumie zwolniono 92 osoby.

Szef Urzędu Pracy w Bydgoszczy Tomasz Zawiszewski zapowiada na przyszły tydzień spotkanie z częścią zwolnionej załogi. - Chcemy wiedzieć, na co liczą - czy będą zainteresowane pracą, czy bardziej interesuje ich zasiłek, czy świadczenie przedemerytalne, czy ktoś jest zainteresowany rozpoczęciem działalności - informuje. - Z pierwotnych zamiarów zwolnienia 134 osób ostatecznie wypowiedzenie otrzymały 92 osoby - dodaje.



Z czego wynikają te masowe zwolnienia w bydgoskim Stomilu? - Z rozmów wynikało, że konkurencja, przede wszystkim z Chin jest na tyle silna, ma tańsze produkty, że spowodowało to ograniczenie produkcji - tłumaczy Tomasz Zawiszewski.



Polskie Radio PiK dowiedziało się, że jeden z wydziałów pozostanie. - Tam osoby będą wciąż zatrudnione - mówi szef Urzędu Pracy w Bydgoszczy. - Ten wydział Stomilu będzie produkował płyty podłogowe - dodaje.