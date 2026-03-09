Starosta inowrocławski o finansach tamtejszej lecznicy: Sytuacja jest bardzo trudna

Starosta zaznaczyła, że lwią część kosztów utrzymania szpitala zajmują pensje/ Fot. Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, Facebook
Szpital Powiatowy w Inowrocławiu jest w złej kondycji - o czym poinformowano na konferencji prasowej zorganizowanej przez tamtejsze starostwo. Przedstawiono też plan inwestycyjny na cały rok.
- Sytuacja jest bardzo trudna w całej służbie zdrowia, szczególnie w lecznictwie szpitalnym, a zwłaszcza powiatowym, tym bardziej w powiatach, które dysponują szpitalami o wyższym poziomie referencyjności - mówi starosta inowrocławski Wiesława Pawłowska. - Nasz szpital jest jedynym takim w regionie - dysponuje 18 oddziałami i SOR-em. SOR jest wciąż czynny. Tego nie ma w innych okolicznych szpitalach powiatowych, tam przyjmowani są tylko ludzie z izby przyjęć, według planu, na jakieś zabiegi - dodaje.
Starosta zaznaczyła, że lwią część kosztów utrzymania szpitala zajmują pensje.
- Wynagrodzenia absorbują blisko 85 proc. wszystkich kosztów. To moim zdaniem też wynik błędów rządowych. W trakcie pandemii zarządzono podwojenie pensji osobom, które pracują przy zakażonych COVID-19. Potem związki zawodowe nie pozwoliły na odebranie tych dodatków, to tak dobiło wszystkie szpitale - argumentuje Wiesława Pawłowska.
W czasie konferencji powiat zaprezentował też plany inwestycyjne na ten rok. Te będą skupiać się wokół ośmiu obszarów. Przede wszystkim chodzi o drogi, zdrowie, pracę i edukację. Największe zadanie realizowane przez powiat związane jest z budową trasy Inowrocław - Solec Kujawski.
- Sztandarową inwestycją powiatu inowrocławskiego - i tak z pewnością będzie do roku 2028 - jest rozbudowa drogi z Inowrocławia do Solca Kujawskiego oraz trasy Nowa Wieś Wielka- Leszyce. Wartość tej inwestycji to ponad 209 milionów złotych - mówi Anna Kuchta ze Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.
Kwota dofinansowania, jaką powiat pozyskał, to ponad 197 milionów zł.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę