Dzieci już można zapisywać! Finał budowy Uniwersyteckiego Żłobka i Przedszkola UKW

Wizualizacja Uniwersyteckiego Żłobka i Przedszkola UKW/fot. materiały UKW

Jak zawiadamia bydgoska uczelnia, prace wykończeniowe w kompleksie opiekuńczo-edukacyjnym przy ul. ks. L. Sieńki wchodzą w decydującą fazę, dlatego są już możliwe zapisy na rok szkolny 2026/2027.

Placówka jest przygotowana na przyjęcie łącznie 132 dzieci, oferując 32 miejsca w grupie żłobkowej oraz 100 miejsc w grupach przedszkolnych. Wewnątrz obiektu znajdą się cztery nowoczesne sale przeznaczone dla przedszkolaków oraz dwie sale dla maluchów ze żłobka. Dzieci będą miały również do dyspozycji własną, w pełni wyposażoną kuchnię ze stołówką, a cały budynek zyska niezbędne zaplecze organizacyjne i sanitarne.



Inwestycja przy zbiegu ul. Ogińskiego i ks. Sieńki to także ważny punkt na mapie dydaktyczno-naukowej uniwersytetu. W budynku powstaną nowoczesne sale dydaktyczne, specjalistyczna pracownia logopedyczna oraz strefa cichej pracy dla studentów.



Placówka stanie się miejscem realizacji praktyk zawodowych dla osób studiujących na UKW. Z nowych możliwości skorzystają w szczególności studenci pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, logopedii oraz pedagogiki opiekuńczej z profilaktyką uzależnień i socjoterapią. Obiekt będzie służył także osobom zgłębiającym pedagogikę w ramach takich modułów jak opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju, animacja społeczna i zarządzanie kulturą oraz wsparcie dziecka i rodziny.



Zapisy do żłobka i przedszkola: TUTAJ