Dzieci już można zapisywać! Finał budowy Uniwersyteckiego Żłobka i Przedszkola UKW

2026-03-09, 11:40  Redakcja/KB
Wizualizacja Uniwersyteckiego Żłobka i Przedszkola UKW/fot. materiały UKW

Wizualizacja Uniwersyteckiego Żłobka i Przedszkola UKW/fot. materiały UKW

Jak zawiadamia bydgoska uczelnia, prace wykończeniowe w kompleksie opiekuńczo-edukacyjnym przy ul. ks. L. Sieńki wchodzą w decydującą fazę, dlatego są już możliwe zapisy na rok szkolny 2026/2027.

Placówka jest przygotowana na przyjęcie łącznie 132 dzieci, oferując 32 miejsca w grupie żłobkowej oraz 100 miejsc w grupach przedszkolnych. Wewnątrz obiektu znajdą się cztery nowoczesne sale przeznaczone dla przedszkolaków oraz dwie sale dla maluchów ze żłobka. Dzieci będą miały również do dyspozycji własną, w pełni wyposażoną kuchnię ze stołówką, a cały budynek zyska niezbędne zaplecze organizacyjne i sanitarne.

Inwestycja przy zbiegu ul. Ogińskiego i ks. Sieńki to także ważny punkt na mapie dydaktyczno-naukowej uniwersytetu. W budynku powstaną nowoczesne sale dydaktyczne, specjalistyczna pracownia logopedyczna oraz strefa cichej pracy dla studentów.

Placówka stanie się miejscem realizacji praktyk zawodowych dla osób studiujących na UKW. Z nowych możliwości skorzystają w szczególności studenci pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, logopedii oraz pedagogiki opiekuńczej z profilaktyką uzależnień i socjoterapią. Obiekt będzie służył także osobom zgłębiającym pedagogikę w ramach takich modułów jak opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju, animacja społeczna i zarządzanie kulturą oraz wsparcie dziecka i rodziny.

Zapisy do żłobka i przedszkola: TUTAJ

Bydgoszcz

Region

Trzy szkoły artystyczne z regionu dostały unijne dofinansowanie na termomodernizację

Trzy szkoły artystyczne z regionu dostały unijne dofinansowanie na termomodernizację

2026-03-09, 11:01
Wyniósł z pożaru młodszego brata, ale dziadka nie dał rady. Pomogła policja z Wąbrzeźna [zdjęcia]

Wyniósł z pożaru młodszego brata, ale dziadka nie dał rady. Pomogła policja z Wąbrzeźna [zdjęcia]

2026-03-09, 10:47
Wkrótce rocznica wstąpienia Polski do NATO. Bydgoszcz krajową stolicą Paktu [Temat Tygodnia]

Wkrótce rocznica wstąpienia Polski do NATO. Bydgoszcz krajową stolicą Paktu [Temat Tygodnia]

2026-03-09, 10:08
Czy w Polsce zabraknie paliwa Czy ceny poszybują w kosmos Jakub Wiech w Rozmowie Dnia

Czy w Polsce zabraknie paliwa? Czy ceny poszybują w kosmos? Jakub Wiech w „Rozmowie Dnia"

2026-03-09, 09:01
Tu będzie można tworzyć graffiti i murale. W Grudziądzu wybrano specjalne logo

Tu będzie można tworzyć graffiti i murale. W Grudziądzu wybrano specjalne logo

2026-03-09, 07:55
Młyny Rothera w Bydgoszczy wspierają młodych. Na zgłoszenia jest czas do 23 marca

Młyny Rothera w Bydgoszczy wspierają młodych. Na zgłoszenia jest czas do 23 marca

2026-03-09, 07:06
Łąki dla pszczół, a w zamian wiedza o cyberbezpieczeństwie. Ruszyła kampania Pole do popisu

Łąki dla pszczół, a w zamian wiedza o cyberbezpieczeństwie. Ruszyła kampania „Pole do popisu”

2026-03-08, 21:02
Bydgoska straż miejska chce zmienić główną siedzibę. Aktualne warunki pracy pozostawiają wiele do życzenia

Bydgoska straż miejska chce zmienić główną siedzibę. „Aktualne warunki pracy pozostawiają wiele do życzenia”

2026-03-08, 20:34
Wybory liderów struktur powiatowych i regionalnych w KO. Znamy zwycięzców [aktualizacja, lista]

Wybory liderów struktur powiatowych i regionalnych w KO. Znamy zwycięzców [aktualizacja, lista]

2026-03-08, 20:14

Najczęściej czytane

Archiwum

marzec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
232425262728010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę