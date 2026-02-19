Mowę młodych ludzi coraz trudniej zrozumieć. Wracamy do pisma obrazkowego? [Rozmowa Dnia]

2026-02-19, 09:07  Agnieszka Marszał/BN
Prof. Rafał Zimny mówił w „Rozmowie Dnia” PR PiK o języku młodych ludzi/fot. Tomasz Kaźmierski

Prof. Rafał Zimny mówił w „Rozmowie Dnia” PR PiK o języku młodych ludzi/fot. Tomasz Kaźmierski

Dlaczego coraz więcej dzieci trafia do logopedów, a młodzi ludzie mówią tak, że trudno ich zrozumieć? O tym w „Rozmowie Dnia” mówił prof. Rafał Zimny, językoznawca z UKW w Bydgoszczy, członek Rady Języka Polskiego.

W sobotę (21 lutego) będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Został ustanowiony przez UNESCO, by promować różnorodność językową i kulturową. Co roku na świecie ginie jednak nawet kilkanaście języków. W jakiej kondycji jest współczesna polszczyzna? - Myślę, że polszczyźnie nic nie zagraża, albowiem jest to 24./25. język świata - mówi prof. Rafał Zimny. - W Polsce mamy ok. 37 milionów osób mówiących po polsku, a także kilka milionów diaspory za granicą. Te liczby gwarantują polszczyźnie przetrwanie - zapewnia.



Słowniki języka polskiego zawierają nawet do 200 000 słów. Z badań przeprowadzonych na uniwersytetach w Łodzi i we Wrocławiu wynika, że Polakowi, do codziennej komunikacji starczy jedynie 300 wyrazów. Ponadto młodzi ludzie coraz częściej komunikują się za pośrednictwem technologii, używając emotikon, obrazków oraz innych środków wyrazu. Czy można więc powiedzieć, że wracamy do pisma obrazkowego? - Uważam, że nie ma czegoś takiego - mówi gość „Rozmowy Dnia”. - Uważam, że zwiększa się przede wszystkim udział czynnika wizualnego w komunikacji. Coraz częściej mamy styczność z tekstami, chociażby w mediach społecznościowych, którym towarzyszy jakiś obrazek, jakaś fotografia, jakiś mem, bo to zwiększa atrakcyjność i klikalność - dodaje.

Dlaczego coraz więcej dzieci trafia do logopedów? Winna może być technologia. - Do prawidłowego rozwoju mowy potrzebna jest interakcja żywych ludzi - mówi prof. Rafał Zimny. - Coraz więcej osób wybiera kontakt z ekranem. Za pośrednictwem urządzeń kontaktujemy się z drugim człowiekiem. Tej bezpośredniej interakcji jest mniej, co w pewnym sensie może upośledzać mowę - dodaje.

Całą „Rozmowę Dnia” można wysłuchać poniżej.

PR PiK Rozmowa Dnia - prof. Rafał Zimny

