Niedaleko Torunia zderzyły się trzy pojazdy. Utrudnienia na A1 już się zakończyły

2026-02-19, 10:17 Michał Zaręba/BN

Kolizja na A1/fot. Facebook/KM PSP Toruń

Na autostradzie A1, na wysokości miejscowości Kamionki Duże (pow. toruński) zderzyły się trzy pojazdy - dwie ciężarówki i samochód osobowy.

Utrudnienia już się zakończyły. Służby usunęły olej, który wylał się z osobówki.



W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, jedna osoba została przebadana przez ratowników medycznych na miejscu. Nikogo nie trzeba było przewozić do szpitala.