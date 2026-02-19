Temperatura spadnie do -15°C. Całe województwo objęte ostrzeżeniem przed silnym mrozem

2026-02-19, 17:54 BN

Cały region będzie najbliższej nocy objęty alertem przed silnym mrozem/fot. Pixabay

W części naszego województwa już obowiązuje alert pierwszego stopnia przed silnym mrozem. Teraz IMGW oraz centra zarządzania kryzysowego objęły nim pozostałe powiaty.

Od środy (18 lutego) od godz. 22:00 ostrzeżeniem przed silnym mrozem objęte są powiaty: brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, rypiński, świecki, tucholski i wąbrzeski.



IMGW oraz centra zarządzania kryzysowego dokonały aktualizacji. Tym samym, od czwartku (19 lutego) od godz. 22:00 ostrzeżeniem objęte zostaną także powiaty: aleksandrowski, bydgoski, Bydgoszcz, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, sępoleński, Toruń, toruński, Włocławek, włocławski i żniński.



Najbliższej nocy alert obejmie więc całe województwo kujawsko-pomorskie. Będzie ważny od godz. 22:00 do piątku (20 lutego) do godz. 8:00. - Prognozuje się lokalnie spadek temperatury w nocy do -15°C - czytamy w komunikacie. Uczucie mrozu spotęguje również wiatr.