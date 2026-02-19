Temperatura spadnie do -15°C. Całe województwo objęte ostrzeżeniem przed silnym mrozem

2026-02-19, 17:54  BN
Cały region będzie najbliższej nocy objęty alertem przed silnym mrozem/fot. Pixabay

Cały region będzie najbliższej nocy objęty alertem przed silnym mrozem/fot. Pixabay

W części naszego województwa już obowiązuje alert pierwszego stopnia przed silnym mrozem. Teraz IMGW oraz centra zarządzania kryzysowego objęły nim pozostałe powiaty.

Od środy (18 lutego) od godz. 22:00 ostrzeżeniem przed silnym mrozem objęte są powiaty: brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, rypiński, świecki, tucholski i wąbrzeski.

IMGW oraz centra zarządzania kryzysowego dokonały aktualizacji. Tym samym, od czwartku (19 lutego) od godz. 22:00 ostrzeżeniem objęte zostaną także powiaty: aleksandrowski, bydgoski, Bydgoszcz, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, sępoleński, Toruń, toruński, Włocławek, włocławski i żniński.

Najbliższej nocy alert obejmie więc całe województwo kujawsko-pomorskie. Będzie ważny od godz. 22:00 do piątku (20 lutego) do godz. 8:00. - Prognozuje się lokalnie spadek temperatury w nocy do -15°C - czytamy w komunikacie. Uczucie mrozu spotęguje również wiatr.

Region

Właścicielka mieszkania, w którym zginęli matka i troje dzieci, zostanie dłużej w areszcie

Właścicielka mieszkania, w którym zginęli matka i troje dzieci, zostanie dłużej w areszcie

2026-02-19, 21:00
Wieczorem we wszystkich mieszkaniach ma być już ciepło Koniec awarii we Włocławku

Wieczorem we wszystkich mieszkaniach ma być już ciepło! Koniec awarii we Włocławku

2026-02-19, 20:18
Marzą o pokoju, ale nie oddadzą wolnej Ukrainy Wieści ze Wschodu w Polskim Radiu PiK

Marzą o pokoju, ale nie oddadzą wolnej Ukrainy! „Wieści ze Wschodu” w Polskim Radiu PiK

2026-02-19, 20:05
Święto Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Staramy się o status uczelni badawczej

Święto Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. „Staramy się o status uczelni badawczej"

2026-02-19, 19:00
70-latek raniony nożem w windzie na bydgoskim Szwederowie. Zaatakował go sąsiad

70-latek raniony nożem w windzie na bydgoskim Szwederowie. Zaatakował go sąsiad

2026-02-19, 17:03
Drops wrócił do schroniska. Policjanci pomogli w odzyskaniu uprowadzonego psa

Drops wrócił do schroniska. Policjanci pomogli w odzyskaniu uprowadzonego psa

2026-02-19, 16:30
Zderzenie samochodu dostawczego z pociągiem towarowym w powiecie radziejowskim

Zderzenie samochodu dostawczego z pociągiem towarowym w powiecie radziejowskim!

2026-02-19, 15:51
Władze Torunia zaniepokojone krą lodową na Wiśle. Może uszkodzić mosty

Władze Torunia zaniepokojone krą lodową na Wiśle. Może uszkodzić mosty?

2026-02-19, 14:51
Proces byłej urzędniczki z Inowrocławia. Ofiarą pomówień miał paść nie tylko Krzysztof Brejza

Proces byłej urzędniczki z Inowrocławia. Ofiarą pomówień miał paść nie tylko Krzysztof Brejza

2026-02-19, 14:01

Najczęściej czytane

Archiwum

luty 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2627282930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272801
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę