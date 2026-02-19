Media społecznościowe w Polsce od 15. roku życia? Minister edukacji: To, co się dzieje dzisiaj, to fikcja

2026-02-19, 11:01 Michał Zaręba/DW

Ograniczenia w dostępie do mediów społecznościowych wprowadziły już m.in. Australia i Francja/ Fot. Pexels, zdjęcie ilustracyjne

Do końca lutego klub Koalicji Obywatelskiej przedstawi założenia projektu dotyczącego dostępu dzieci do mediów społecznościowych - powiedziała reporterowi PR PiK minister edukacji Barbara Nowacka.

Obecne regulacje nie sprawdzają się - uważa minister Nowacka.



- Zakładamy 15. rok życia - mówi Barbara Nowacka. - To, co się dzieje dzisiaj, to fikcja. Granicą w korzystaniu z mediów społecznościowych jest 13. rok życia. Tymczasem co najmniej półtora miliona dzieci między 7. a 13. rokiem życia ma dostęp do treści niewłaściwych. A co znajdują w mediach społecznościowych? Oprócz rozrywki, wesołych rzeczy, także treści dotyczące samobójstw, przemocy, powodujące u młodych ludzi depresję albo nakłaniające ich do łączenia się w grupy stygmatyzujące i krzywdzące innych. Jesteśmy w stałej współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji, które musi przygotować rozwiązania technologiczne, tak, byśmy mieli narzędzia weryfikacyjne i sankcyjne - dodaje.



Ograniczenia w dostępie do mediów społecznościowych wprowadziły już m.in. Australia i Francja.



