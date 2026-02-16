W Bydgoszczy chcą, aby uczniowie mieli nie tylko dyplom, ale także konkretne umiejętności

2026-02-16, 21:42 Tataian Adonis / TB

W poniedziałek (16.02.) obie strony podpisały porozumienie w tej sprawie. / Fot. Tatiana Adonis

Branżowa Szkoła I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości będzie współpracować ze Stowarzyszeniem Bydgoski Barbering.

W ramach programu „Młody Barber" młodzież będzie się uczyć zawodu pod okiem specjalistów od męskiego strzyżenia, golenia i stylizacji zarostu. To edukacyjna odpowiedź na potrzeby rynku pracy.



- Ruszamy z projektem „Młody Barber" - mówi Agnieszka Naszko, dyrektor Branżowej Szkoła I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy. - Będą to dodatkowe zajęcia warsztaty, praktyki dla naszych uczniów w zawodzie fryzjer.



- Nasz współpraca wyszła całkiem przypadkowo - mówi Piotr Skarbek, prezes Stowarzyszenia Bydgoski Barbering. - Prowadziliśmy obok nasz salon. Zrobiliśmy pierwsze warsztaty, które spotkały się z dużym zainteresowaniem uczniów. Stwierdziliśmy, że jeden warsztat to za mało. Założyliśmy więc stowarzyszenie, aby stworzyć stałą formę wsparcia dla młodych rzemieślników. Widać na rynku lukę w tym zawodzie. Chcemy ją wypełnić.



Co sądzą o tym sami uczniowie?



- Będziemy mogli jeszcze bardziej się rozwijać - mówią. - Poznawaliśmy techniki męskiego strzyżenia, ale to nie jest na takim poziomie, jak nauka od profesjonalnego barbera.