Rzemieślnicy tworzą wyjątkowe dzieła. „Wypełniamy lukę na rynku” [Rozmowa Dnia]

2026-02-09, 08:57  Maciej Wilkowski/Redakcja
Prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Jacek Trela w studiu PR PiK w Bydgoszczy/fot. Magdalena Gill

Z jakimi problemami zmagają się rzemieślnicy? Czy mają szansę wygrać rywalizację z tanimi chińskimi produktami? Na te pytania odpowiadał w „Rozmowie Dnia” Jacek Trela, prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Gość Polskiego Radia PiK uważa, że rzemieślnicy są wyjątkowi. - Nie boją się wyzwań, a w dzisiejszych czasach te wyzwania są - mówi prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, wskazując na konkurencję zza granicy.

Jacek Trela przyznaje, że dziś prowadzenie firmy jest trudniejsze, niż kiedyś. A czy dziś status rzemieślnika zmienił się, chociażby z tego względu? - Szanujemy to, co robimy i myślę, że społeczeństwo też nas szanuje - mówi. - Wypełniamy lukę na rynku, którą zawsze wypełnialiśmy. Kiedyś robiliśmy to na szerszą skalę, bo nie było zakładów przemysłowych, które produkowały rzeczy na skalę masową - dodaje.



A jak prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości widzi rywalizację z tanimi produktami z Chin? - Nie doszliśmy jeszcze do takiego poziomu, że idziemy do fryzjera i tam nie ma człowieka, tylko jest jakaś maszyna. Widziałem rolkę, że Chińczycy już coś takiego wymyślili - mówi gość „Rozmowy Dnia”. - My, rzemieślnicy, nie konkurujemy z Chińczykami, chociaż oni zalewają rynek tanimi produktami. Wytwarzamy coś własnymi rękoma. Jeśli ktoś chce mieć coś wyjątkowego, coś trwałego, coś ładnego, to idzie do rzemieślnika - dodaje.

Cała „Rozmowa Dnia” poniżej.

PR PiK Rozmowa Dnia - Jacek Trela, prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Od prawej: prezes Jacek Trela i dziennikarz PR PiK Maciej Wilkowski/fot. Magdalena Gill

Region

