Ratowanie lokalnej tradycji i zapewnienie ciągłości twórczości ludowej - to cel stypendium „Mistrz-Uczeń”

2026-02-15, 21:06 Adriana Andrzejewska-Kuras/BN

Od lewej: Kamil Brzeziński (uczeń) i Rafał Kmieć (mistrz)/fot. Adriana Andrzejewska-Kuras

Stypendium „Mistrz-Uczeń” oferuje Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Jest to program dla twórców ludowych - artystów, rzemieślników, rękodzielników, a także osób, które chciałyby się nauczyć tego fachu. Czas na zgłoszenia swoich prac jest do 24 marca.

W zeszłorocznej edycji stypendium Rafał Kmieć z toruńskiego Kaszczorka uczył Kamila Brzezińskiego szkutnictwa. Tworzyli własną łódź. - Jesteśmy depozytariuszami tradycji szkutniczej Dolnej Wisły - mówi „mistrz”. - Jesteśmy uczniami ludzi, którzy uczyli się wcześniej. Mamy ciągłość tradycji. Niektórych rzeczy nie da się pokazać, nie da się zrobić z tego książki. To po prostu musi być - dodaje.



Z kolei „uczeń” przyznaje, że nie do końca rozumie to, co robi. - Ale satysfakcjonujące jest to, że zrobiłeś coś takiego, co naprawdę może pływać - dodaje Kamil Brzeziński.



A o tradycyjnym szkutnictwie będzie można posłuchać w audycji pt. „Popołudnie z Reportażem” we wtorek o 16:30.



Szczegóły programu stypendialnego TUTAJ.