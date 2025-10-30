Od ucznia do mistrza. W Bydgoszczy odbyło się ślubowanie młodych rzemieślników [zdjęcia]

2025-10-30, 16:29 Agata Raczek/Redakcja

W Bydgoszczy odbyło się ślubowanie młodych rzemieślników/fot. Izabela Langner

„Każdy mistrz był kiedyś uczniem, który odważył się zrobić pierwszy krok” – pod takim hasłem Branżowa Szkoła I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy zorganizowała uroczystość ślubowania i pasowania na uczniów-rzemieślników.

Pierwszoklasiści przeszli symbolicznie do świata rzemiosła. Byli pasowani Szablą Kilińskiego przez Starszych Cechów do wspólnoty rzemieślników:



Marcel Rafiński kształci się w zawodzie blacharz. - Poszedłem za tatą, zaciekawił mnie ten zawód, dobrze się w tym czuję...

- Interesuję się mechaniką, jak zresztą wszyscy w rodzinie - mówi Franciszek Naszko.

A Władysław Szuba wybrał elektromechanikę. - Lubię samochody, interesuję się nimi i chciałbym jeszcze więcej się dowiedzieć z tej dziedziny...



- Ten dzień jest także promocją szkolnictwa branżowego. Tak jak w poprzednich latach, uczniowie najchętniej wybierają zawody: fryzjer, sprzedawca, kucharz, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych. Próbujemy także otwierać kierunki związane z zawodami, które pomału wymierają, chodzi na przykład o obuwnika - jedna uczennica kształci się w tym zawodzie - mówiła Agnieszka Naszko, dyrektor Branżowa Szkoła I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy.



- Dzielę się wspomnieniami, opowiadam, jak to się rozpoczynało. W branży jestem już 68 lat i ciągle są klienci. Fryzjerem będę tak długi, jak będą klienci i zdrowie pozwoli - dodał mistrz fryzjerstwa – Jan Stoppel, wieloletni mentor i autorytet rzemiosła.



W ramach uroczystości odbył się też pokaz musztry kadetów Branżowych Oddziałów Wojskowych, jedynego w regionie programu łączącego naukę zawodu z elementami szkolenia wojskowego.



W Branżowej Szkole I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy uczy się obecnie 270 uczniów na ponad 30 kierunkach.



Więcej w relacji Agaty Raczek.