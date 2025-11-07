Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle świętuje swoje 80. urodziny. To wyjątkowa szkoła w regionie

2025-11-07, 20:02  Damian Klich
80-lecie Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle. / Fot. Damian Klich

80-lecie Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle. / Fot. Damian Klich

Placówka kształci między innymi przyszłych marynarzy. W uroczystościach wzięli udział nie tylko uczniowie, ale również najważniejsi goście ze świata wody.

- Nasza szkoła ma wspaniałą historię - podkreśla Agnieszka Kamińska, dyrektor Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej. - Kształcimy w zawodach technikalnych i branżowych. Wśród nich wyróżniającym jest technik żeglugi śródlądowej. Taka osoba po ukończeniu szkoły staje się marynarzem nie tylko na wodach polskich, ale także europejskich.

- Co mnie czeka? Praca na rzece. To bardzo ciekawy zawód, które ma duże perspektywy - mówi jeden z absolwentów. - Gdzie będę pływał? Niemcy lub Holandia.

Podczas uroczystości wręczono nagrody ministra oraz stypendia dla najlepszych uczniów. Na koniec goście wysłuchali koncertu szkolnej orkiestry.

Relacja Damiana Klicha

Nakło
