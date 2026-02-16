Jak poprawić swoje codzienne nawyki? Spotkania ze specjalistami ruszają w Toruniu

2026-02-16, 07:11 Monika Kaczyńska/BN

Fundacja Archipelag Inicjatyw z Torunia zaprasza do udziału w projekcie „Kamienica Inicjatyw dla wszystkich”/fot. Pixabay

Będą spotkania z dietetykiem, psychologiem, doradcą finansowym, ale też warsztaty artystyczne, zajęcia integracyjne i sportowo-rekreacyjne. Fundacja Archipelag Inicjatyw z Torunia zaprasza do udziału w projekcie „Kamienica Inicjatyw dla wszystkich”.

Projekt jest skierowany do osób z niepełnosprawnościami. Celem jest pokazanie zdrowych nawyków. - Widzimy, że choroby cywilizacyjne, cukrzyca czy też otyłość, ograniczają nasze funkcjonowanie - mówi Anna Zielińska z fundacji. - Pokazujemy zdrowe nawyki, czyli co możemy zmienić w swojej codzienności. Będzie mowa też o bezpieczeństwie cyfrowym - dodaje.



„Kamienica Inicjatyw dla wszystkich” jest przeznaczona dla 30 osób. Zostaną one podzielone na trzy grupy i wezmą również udział w warsztatach animacyjnych. Te mają wzmocnić koordynację ruchową uczestników.



Zajęcia rozpoczynają się w poniedziałek (16 lutego). Można zgłaszać się, kontaktując się z Kamienicą Inicjatyw.