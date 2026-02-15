Koty z różnych zakątków świata zawładnęły Toruniem. Odbyła się międzynarodowa wystawa [zdjęcia]

2026-02-15, 18:02 Robert Duliński/BN

Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych w Toruniu/fot. Robert Duliński

Kilkadziesiąt ras kotów z różnych stron świata można było podziwiać w niedzielę (15 lutego) na Międzynarodowej Wystawie Kotów Rasowych w Toruniu.

W szkole podstawowej nr 16 w Toruniu odbyło się wielkie święto miłośników mruczących pupili. Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych była okazją, by z bliska zobaczyć te wyjątkowe zwierzęta i dowiedzieć się więcej o ich zwyczajach.



Wystawionych zostało łącznie ponad 120 kotów. - Pochodzą z różnych części Europy, przyjechali nawet hodowcy ze Szwecji - mówi organizatorka wystawy Dorota Pietrzak ze Stowarzyszenia Hodowców Kotów.



Koty, które można było zobaczyć, pochodziły z odmiany długowłosej, krótkowłosej czy orientalnej, bez futra. Dorota Pietrzak opowiedziała krótko o kocie syberyjskim. - To rasa naturalna, a więc niezmieniona człowieka - mówi organizatorka. - Dawno temu był uznawany za najlepszego obrońcę gospodarstwa domowego - dodaje.