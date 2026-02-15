Nawet -18°C w naszym regionie. Silny mróz wraca i obejmie prawie całe województwo

2026-02-15, 13:36 BN

IMGW oraz centra zarządzania kryzysowego ostrzegają przed silnym mrozem/fot. Freepik/ilustracyjna

IMGW oraz centra zarządzania kryzysowego ostrzegają przed silnym mrozem. Wystąpi on w dwudziestu powiatach naszego województwa, a temperatura w nocy może spaść nawet do -18°C.

- Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -18°C do -14°C. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 15 km/h - czytamy w przesłanym przez IMGW komunikacie.



Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym mrozem będzie obowiązywało od niedzieli (15 lutego) od godz. 20:00. Ważność alertu powinna się zakończyć w poniedziałek (16 lutego) o godz. 9:00. Komunikat dotyczy powiatów: aleksandrowskiego, brodnickiego, bydgoskiego, Bydgoszcz, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, Grudziądz, grudziądzkiego,

inowrocławskiego, lipnowskiego, radziejowskiego, rypińskiego, sępoleńskiego, świeckiego, Toruń, toruńskiego, tucholskiego, wąbrzeskiego, Włocławek i włocławskiego.



Alertem nie został objęty jedynie zachodni i południowo-zachodni obszar naszego regionu, a więc powiaty: mogileński, żniński i nakielski.