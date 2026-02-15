Ostatni weekend ferii w Kujawsko-Pomorskiem. Policjanci apelują o ostrożność

2026-02-15, 12:02  Monika Siwak/BN
Kujawsko-pomorska policja apeluje o ostrożność podczas powrotów z ferii/fot. Pixabay/ilustracyjna

Kujawsko-pomorska policja apeluje o ostrożność podczas powrotów z ferii/fot. Pixabay/ilustracyjna

Na drogach regionu wzmożony ruch - to ostatni weekend ferii. Policjanci sprawdzają, czy wracając do domu jesteśmy trzeźwi, czy nie jedziemy za szybko i czy mamy zapięte pasy.

O przestrzeganie przepisów, dla bezpieczeństwa swojego, najbliższych i innych ludzi na drodze, apeluje aspirant Krzysztof Bratz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. - Zaplanujmy trasę podróży, uwzględniając warunki pogodowe oraz ewentualne utrudnienia w ruchu - sugeruje policjant. - Nie spieszmy się, nie wyznaczajmy sobie godziny dotarcia do celu. Najważniejsze, abyśmy dojechali bezpiecznie - dodaje.

Asp. Krzysztof Bratz mówi, aby unikać zbędnego wyprzedzania, a także jeździć zgodnie z ograniczeniami prędkości. - Ponadto nie należy prowadzić pojazdów, gdy jest się zmęczonym lub niewyspanym. Taki stan osłabia refleks, zmniejsza zdolność koncentracji, a w skrajnych przypadkach może doprowadzić do zaśnięcia za kierownicą, co również jest skrajnie niebezpieczne - dodaje policjant.

Mówi aspirant Krzysztof Bratz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

Region

71-letni mężczyzna zaginął nad rzeką w Łabiszynie. Służby szukają także pod lodem [zdjęcia, wideo]

71-letni mężczyzna zaginął nad rzeką w Łabiszynie. Służby szukają także pod lodem [zdjęcia, wideo]

2026-02-15, 14:33
Nawet -18C w naszym regionie. Silny mróz wraca i obejmie prawie całe województwo

Nawet -18°C w naszym regionie. Silny mróz wraca i obejmie prawie całe województwo

2026-02-15, 13:36
Bójka nastolatek przy Galerii Solnej w Inowrocławiu. Filmik trafił do Internetu

Bójka nastolatek przy Galerii Solnej w Inowrocławiu. Filmik trafił do Internetu

2026-02-15, 11:01
Odpad przy produkcji piwa bazą napoju przyszłości. Tworzą go naukowcy z Politechniki Bydgoskiej

Odpad przy produkcji piwa bazą napoju przyszłości. Tworzą go naukowcy z Politechniki Bydgoskiej

2026-02-15, 09:30
Jak szkoła powinna zareagować po tragicznych wydarzeniach z udziałem uczniów Gdzie szukać pomocy

Jak szkoła powinna zareagować po tragicznych wydarzeniach z udziałem uczniów? Gdzie szukać pomocy?

2026-02-15, 08:00
Tak było podczas przysięgi w 83. Batalionie Lekkiej Piechoty w Grudziądzu [zdjęcia]

Tak było podczas przysięgi w 83. Batalionie Lekkiej Piechoty w Grudziądzu [zdjęcia]

2026-02-14, 21:52
Strażacy z Mąkowarska uratowali psa z zamarzniętego jeziora

Strażacy z Mąkowarska uratowali psa z zamarzniętego jeziora

2026-02-14, 20:47
Ruch tramwajów przejeżdżających ulicą Jagiellońską w Bydgoszczy był wstrzymany [aktualizacja]

Ruch tramwajów przejeżdżających ulicą Jagiellońską w Bydgoszczy był wstrzymany [aktualizacja]

2026-02-14, 20:07
Syreny, ranni i rozbite auta w Toruniu. Policjanci zdawali egzamin z pierwszej pomocy [zdjęcia wideo]

Syreny, ranni i rozbite auta w Toruniu. Policjanci zdawali egzamin z pierwszej pomocy [zdjęcia + wideo]

2026-02-14, 19:14

Najczęściej czytane

Archiwum

luty 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2627282930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272801
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę