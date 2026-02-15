Ostatni weekend ferii w Kujawsko-Pomorskiem. Policjanci apelują o ostrożność

2026-02-15, 12:02 Monika Siwak/BN

Kujawsko-pomorska policja apeluje o ostrożność podczas powrotów z ferii/fot. Pixabay/ilustracyjna

Na drogach regionu wzmożony ruch - to ostatni weekend ferii. Policjanci sprawdzają, czy wracając do domu jesteśmy trzeźwi, czy nie jedziemy za szybko i czy mamy zapięte pasy.

O przestrzeganie przepisów, dla bezpieczeństwa swojego, najbliższych i innych ludzi na drodze, apeluje aspirant Krzysztof Bratz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. - Zaplanujmy trasę podróży, uwzględniając warunki pogodowe oraz ewentualne utrudnienia w ruchu - sugeruje policjant. - Nie spieszmy się, nie wyznaczajmy sobie godziny dotarcia do celu. Najważniejsze, abyśmy dojechali bezpiecznie - dodaje.



Asp. Krzysztof Bratz mówi, aby unikać zbędnego wyprzedzania, a także jeździć zgodnie z ograniczeniami prędkości. - Ponadto nie należy prowadzić pojazdów, gdy jest się zmęczonym lub niewyspanym. Taki stan osłabia refleks, zmniejsza zdolność koncentracji, a w skrajnych przypadkach może doprowadzić do zaśnięcia za kierownicą, co również jest skrajnie niebezpieczne - dodaje policjant.