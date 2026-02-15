71-latek zaginął nad rzeką w Łabiszynie. Służby szukają także pod lodem [zdjęcia, wideo] [aktualizacja]

2026-02-15, 14:33  Monika Siwak/BN
Trwają poszukiwania 71-letniego mężczyzny/fot. Monika Siwak

Trwają poszukiwania 71-letniego mężczyzny/fot. Monika Siwak

Nad Notecią w Łabiszynie (pow. żniński) trwają poszukiwania 71-letniego mężczyzny, który mógł wpaść pod lód, idąc przez rzekę. Strażacy, policjanci i ratownicy szukają go od niedzielnego poranka m.in. na śluzach przy Wyspie Łabiszyńskiej. Tam bosakami przeczesywano dno.

71-latek wyszedł z domu w Łabiszynie w czwartek (12 lutego) około godz. 15:00 i od tamtej pory nie ma z nim kontaktu. Służby, w tym ratownicy wodni, przeszukują dno rzeki Noteć. - W trakcie działań poszukiwawczych wykorzystane zostały siły policji, Ochotniczej Straży Pożarnej, Państwowej Straży Pożarnej, WOPR-u, służby leśnej oraz strażników leśnych - mówi sierżant sztabowy Piotr Kasprzak z policji w Żninie. - Wykorzystano środki techniczne, jak bezzałogowe statki powietrzne czy sonar, który pozwala na przeczesanie dna rzeki - dodaje. Poza tym w akcji są też drony, quady i pneumatyczne sanie lodowe.

- Istnieje podejrzenie, iż mężczyzna wpadł do rzeki, szukając drewna na opał - mówią pracujący na miejscu ratownicy. Podkreślają też, że akcję poszukiwawczą utrudnia niska przejrzystość wody.

Więcej w relacji Moniki Siwak.

Ok. godz. 17:00 poszukiwania zostały wstrzymane. Jak na razie nie ma efektów.

Relacja Moniki Siwak

Trwają poszukiwania 71-letniego mężczyzny/wideo Monika Siwak

Trwają poszukiwania 71-letniego mężczyzny/wideo Monika Siwak

Trwają poszukiwania 71-letniego mężczyzny/fot. Monika Siwak

