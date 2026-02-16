W Łabiszynie na rzece Noteć trwają poszukiwania zaginionego Grzegorza Olendra

2026-02-16, 10:29 Natasza Trzebuchowska / TB

Zaginiony Grzegorza Olender. / Fot. KMP w Żninie

71-latek wyszedł z domu w czwartek (12 lutego) i od tamtej pory nie ma z nim kontaktu.

Poszukiwania zostaną wznowione w poniedziałek (16.02.) o godz 15. Służby, w tym ratownicy szukają mężczyzny od niedzielnego poranka m.in. na śluzach przy Wyspie Łabiszyńskiej. Istnieje podejrzenie, że mężczyzna wpadł do rzeki, szukając drewna na opał.



- W dzisiejszą akcję poszukiwawczą zaangażowani będą WOPR-owcy - mówi sierż. sztab. Piotr Kasprzak z policji w Żninie. - Użyty zostanie skaner, który umożliwia zbadanie dna rzeki.



Dotychczas do poszukiwań wykorzystano między innymi drony, sonar i quady.