W Łabiszynie na rzece Noteć trwają poszukiwania zaginionego Grzegorza Olendra

2026-02-16, 10:29  Natasza Trzebuchowska / TB
Zaginiony Grzegorza Olender. / Fot. KMP w Żninie

71-latek wyszedł z domu w czwartek (12 lutego) i od tamtej pory nie ma z nim kontaktu.

Poszukiwania zostaną wznowione w poniedziałek (16.02.) o godz 15. Służby, w tym ratownicy szukają mężczyzny od niedzielnego poranka m.in. na śluzach przy Wyspie Łabiszyńskiej. Istnieje podejrzenie, że mężczyzna wpadł do rzeki, szukając drewna na opał.

- W dzisiejszą akcję poszukiwawczą zaangażowani będą WOPR-owcy - mówi sierż. sztab. Piotr Kasprzak z policji w Żninie. - Użyty zostanie skaner, który umożliwia zbadanie dna rzeki.

Dotychczas do poszukiwań wykorzystano między innymi drony, sonar i quady.

Mówi sierż. sztab. Piotr Kasprzak z policji w Żninie.

