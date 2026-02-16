Rzucił się na ratowników, gdy pomagali jego kumplowi, z którym wcześniej biesiadował
Policjanci z Wąbrzeźna zatrzymali mężczyznę, który był agresywny wobec ratowników medycznych. Znieważał ich i atakował, gdy udzielali pomocy poszkodowanemu.
W jednym z mieszkań na terenie gminy Ryńsk (powiat wąbrzeski) podczas spotkania towarzyskiego doszło do nieszczęśliwego wypadku, w którym ucierpiał właściciel lokalu. Doznał urazu nogi. Pomoc wezwali współbiesiadnicy.
- Kiedy na miejsce przyjechała trzyosobowa załoga karetki, ratownicy niezwłocznie przystąpili do udzielania pomocy poszkodowanemu mężczyźnie. Po chwili jeden z uczestników imprezy - 30-letni mieszkaniec gminy Ryńsk, zaczął ubliżać medykom, zarzucając im bezczynność i brak kompetencji - relacjonuje st. asp. Krzysztof Świerczyński z KPP w Wąbrzeźnie.
Jego agresja narastała, obrzucał medyków wulgaryzmami. Wtedy wezwali policję.
- Policjanci zatrzymali agresora. Badanie stanu jego trzeźwości wykazało ponad promil alkoholu w organizmie. Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszał zarzut znieważenia funkcjonariuszy publicznych podczas pełnienia obowiązków służbowych - mówi Krzysztof Świerczyński.
Grozi mu nawet rok więzienia.