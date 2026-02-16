Rzucił się na ratowników, gdy pomagali jego kumplowi, z którym wcześniej biesiadował

2026-02-16, 15:30 DW

Ratownicy wezwali policję, bo agresja wobec nich narastała/fot. Pixabay/ilustracyjna

Policjanci z Wąbrzeźna zatrzymali mężczyznę, który był agresywny wobec ratowników medycznych. Znieważał ich i atakował, gdy udzielali pomocy poszkodowanemu.

W jednym z mieszkań na terenie gminy Ryńsk (powiat wąbrzeski) podczas spotkania towarzyskiego doszło do nieszczęśliwego wypadku, w którym ucierpiał właściciel lokalu. Doznał urazu nogi. Pomoc wezwali współbiesiadnicy.



- Kiedy na miejsce przyjechała trzyosobowa załoga karetki, ratownicy niezwłocznie przystąpili do udzielania pomocy poszkodowanemu mężczyźnie. Po chwili jeden z uczestników imprezy - 30-letni mieszkaniec gminy Ryńsk, zaczął ubliżać medykom, zarzucając im bezczynność i brak kompetencji - relacjonuje st. asp. Krzysztof Świerczyński z KPP w Wąbrzeźnie.



Jego agresja narastała, obrzucał medyków wulgaryzmami. Wtedy wezwali policję.



- Policjanci zatrzymali agresora. Badanie stanu jego trzeźwości wykazało ponad promil alkoholu w organizmie. Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszał zarzut znieważenia funkcjonariuszy publicznych podczas pełnienia obowiązków służbowych - mówi Krzysztof Świerczyński.



Grozi mu nawet rok więzienia.