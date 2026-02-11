Dramatyczna akcja w Tucholi. Policjanci uratowali mężczyznę w głębokiej hipotermii

2026-02-11, 11:13 MK

Tucholscy policjanci uratowali 36-latka przebywającego w pustostanie. Mężczyzna był w stanie hipotermii, mając 34 stopnie Celsjusza (fot. KPP w Tucholi)

Tucholscy policjanci uratowali 36-letniego mężczyznę w kryzysie bezdomności, którego znaleźli w jednym z miejskich pustostanów podczas wieczornego obchodu. Stan poszkodowanego był krytyczny - temperatura jego ciała spadła do 34 stopni Celsjusza, co bezpośrednio zagrażało jego życiu. Dzięki stanowczej reakcji mundurowych, mężczyzna na czas trafił pod specjalistyczną opiekę medyczną.

Kontrola pustostanów zakończona pilną interwencją



Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Tucholi regularnie monitorują miejsca, w których mogą przebywać osoby potrzebujące wsparcia, szczególnie w okresie niskich temperatur. Podczas rutynowego sprawdzenia jednego z pustostanów, policjanci natknęli się na śpiącego mężczyznę. Gdy go obudzili, by ustalić, czy nie potrzebuje pomocy, zauważyli niepokojące objawy. 36-latek zmagał się z silnymi drgawkami i uskarżał się na dotkliwe zimno.



Odmówił pomocy mimo skrajnego wyziębienia organizmu





Choć stan mężczyzny budził poważne obawy, ten początkowo stanowczo odrzucił propozycję przewiezienia do schroniska , gdzie mógłby zjeść ciepły posiłek i ogrzać się w bezpiecznych warunkach.





Jak informuje asp. Łukasz Tomaszewski, oficer prasowy KPP w Tucholi, mężczyzna twierdził, że „jakoś sobie poradzi” i nie wymaga żadnej interwencji. Policjanci, widząc drżące ciało 36-latka oraz biorąc pod uwagę panujące warunki atmosferyczne, nie dali za wygraną. Okryli go kocami i natychmiast wezwali na miejsce zespół ratownictwa medycznego .

Temperatura ciała spadła do niebezpiecznego poziomu





Przybyli na miejsce ratownicy medyczni potwierdzili, że interwencja była niezbędna dla ratowania życia. Badanie wykazało, że temperatura ciała mężczyzny wynosiła zaledwie 34 stopnie Celsjusza , co oznacza stan głębokiej hipotermii wymagający hospitalizacji. Tylko dzięki czujności i determinacji tucholskich funkcjonariuszy, którzy nie poprzestali na samej rozmowie, 36-latek otrzymał fachową pomoc.





Służby przypominają, że w takich sytuacjach kluczowa jest reakcja otoczenia – jeden telefon pod numer alarmowy 112 może uratować komuś życie.