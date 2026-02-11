Dramatyczna akcja w Tucholi. Policjanci uratowali mężczyznę w głębokiej hipotermii

2026-02-11, 11:13  MK
Tucholscy policjanci uratowali 36-latka przebywającego w pustostanie. Mężczyzna był w stanie hipotermii, mając 34 stopnie Celsjusza (fot. KPP w Tucholi)

Tucholscy policjanci uratowali 36-latka przebywającego w pustostanie. Mężczyzna był w stanie hipotermii, mając 34 stopnie Celsjusza (fot. KPP w Tucholi)

Tucholscy policjanci uratowali 36-letniego mężczyznę w kryzysie bezdomności, którego znaleźli w jednym z miejskich pustostanów podczas wieczornego obchodu. Stan poszkodowanego był krytyczny - temperatura jego ciała spadła do 34 stopni Celsjusza, co bezpośrednio zagrażało jego życiu. Dzięki stanowczej reakcji mundurowych, mężczyzna na czas trafił pod specjalistyczną opiekę medyczną.

Kontrola pustostanów zakończona pilną interwencją

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Tucholi regularnie monitorują miejsca, w których mogą przebywać osoby potrzebujące wsparcia, szczególnie w okresie niskich temperatur. Podczas rutynowego sprawdzenia jednego z pustostanów, policjanci natknęli się na śpiącego mężczyznę. Gdy go obudzili, by ustalić, czy nie potrzebuje pomocy, zauważyli niepokojące objawy. 36-latek zmagał się z silnymi drgawkami i uskarżał się na dotkliwe zimno.

Odmówił pomocy mimo skrajnego wyziębienia organizmu

Choć stan mężczyzny budził poważne obawy, ten początkowo stanowczo odrzucił propozycję przewiezienia do schroniska, gdzie mógłby zjeść ciepły posiłek i ogrzać się w bezpiecznych warunkach.

Jak informuje asp. Łukasz Tomaszewski, oficer prasowy KPP w Tucholi, mężczyzna twierdził, że „jakoś sobie poradzi” i nie wymaga żadnej interwencji. Policjanci, widząc drżące ciało 36-latka oraz biorąc pod uwagę panujące warunki atmosferyczne, nie dali za wygraną. Okryli go kocami i natychmiast wezwali na miejsce zespół ratownictwa medycznego.

Temperatura ciała spadła do niebezpiecznego poziomu

Przybyli na miejsce ratownicy medyczni potwierdzili, że interwencja była niezbędna dla ratowania życia. Badanie wykazało, że temperatura ciała mężczyzny wynosiła zaledwie 34 stopnie Celsjusza, co oznacza stan głębokiej hipotermii wymagający hospitalizacji. Tylko dzięki czujności i determinacji tucholskich funkcjonariuszy, którzy nie poprzestali na samej rozmowie, 36-latek otrzymał fachową pomoc.

Służby przypominają, że w takich sytuacjach kluczowa jest reakcja otoczenia – jeden telefon pod numer alarmowy 112 może uratować komuś życie.

Tuchola
fot. KPP w Tucholi

Region

Samochód osobowy zderzył się z lokomotywą w powiecie brodnickim. Nikomu nic się nie stało

Samochód osobowy zderzył się z lokomotywą w powiecie brodnickim. Nikomu nic się nie stało

2026-02-11, 11:50
Awaria sieci wodociągowej usunięta Mieszkańcy gminy Lubicz mają już wodę

Awaria sieci wodociągowej usunięta! Mieszkańcy gminy Lubicz mają już wodę

2026-02-11, 10:46
Trzy samochody zderzyły się w Kruszynie, na krajowej dziesiątce. Jak doszło do wypadku

Trzy samochody zderzyły się w Kruszynie, na krajowej „dziesiątce". Jak doszło do wypadku?

2026-02-11, 10:06
Dostała wiadomość z prośbą o przekazanie kodu BLIK. Z jej konta zniknęło 1300 złotych

Dostała wiadomość z prośbą o przekazanie kodu BLIK. Z jej konta zniknęło 1300 złotych

2026-02-11, 09:47
Wojewoda Michał Sztybel: Współpraca Polski z Ukrainą to szansa dla naszego regionu [Rozmowa Dnia]

Wojewoda Michał Sztybel: Współpraca Polski z Ukrainą to szansa dla naszego regionu [Rozmowa Dnia]

2026-02-11, 09:05
Dziennikarze PR PiK na tropie zaginionych witraży: prezydent Torunia zapowiada działania

Dziennikarze PR PiK na tropie zaginionych witraży: prezydent Torunia zapowiada działania

2026-02-11, 07:00
Na dawnym cmentarzu we Włocławku wyrastają skwery, trawniki i drzewa. Prezydent zapowiada ekshumacje

Na dawnym cmentarzu we Włocławku wyrastają skwery, trawniki i drzewa. Prezydent zapowiada ekshumacje

2026-02-10, 21:00
Pytania o pracę marszałka i nie tylko. Nietypowa wizyta w Urzędzie Marszałkowskim

Pytania o pracę marszałka i nie tylko. Nietypowa wizyta w Urzędzie Marszałkowskim

2026-02-10, 20:14
Opóźnienia i odwołane pociągi w naszym regionie. Na jednej z tras pękła szyna

Opóźnienia i odwołane pociągi w naszym regionie. Na jednej z tras pękła szyna

2026-02-10, 19:07

Najczęściej czytane

Archiwum

luty 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2627282930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272801
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę