Syreny, ranni i rozbite auta w Toruniu. Policjanci zdawali egzamin z pierwszej pomocy [zdjęcia + wideo]

2026-02-14, 19:14 Michał Zaręba / TB

Tak wyglądał praktyczny egzamin z udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. / Fot. Michał Zaręba

Wypadek trzech aut na ul. Olimpijskiej w Toruniu. Są osoby poszkodowane. Na miejsce ściągane są służby ratownicze. Uspakajamy, to tylko ćwiczenia.

Ratownicy Ochotniczej Straży Pożarnej egzaminowali w ten sposób policjantów z kwalifikowanej pierwszej pomocy. To najbardziej zaawansowany poziom udzielania pomocy w nagłych przypadkach, który wykracza poza podstawową wiedzę na ten temat.



Do egzaminu podeszli funkcjonariusze z Torunia Włocławka.



Symulowane akcje odbyły się też na terenie pętli tramwajowej i toruńskiej fortyfikacji.

Relacja Michała Zaręby