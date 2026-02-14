Syreny, ranni i rozbite auta w Toruniu. Policjanci zdawali egzamin z pierwszej pomocy [zdjęcia + wideo]
Wypadek trzech aut na ul. Olimpijskiej w Toruniu. Są osoby poszkodowane. Na miejsce ściągane są służby ratownicze. Uspakajamy, to tylko ćwiczenia.
Ratownicy Ochotniczej Straży Pożarnej egzaminowali w ten sposób policjantów z kwalifikowanej pierwszej pomocy. To najbardziej zaawansowany poziom udzielania pomocy w nagłych przypadkach, który wykracza poza podstawową wiedzę na ten temat.
Do egzaminu podeszli funkcjonariusze z Torunia Włocławka.
Symulowane akcje odbyły się też na terenie pętli tramwajowej i toruńskiej fortyfikacji.