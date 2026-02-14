Zakończono poszukiwania 70-latki z Torunia, która zaginęła kilka dni temu

2026-02-14, 11:10 Michał Zaręba / TB

Zakończyły się poszukiwania zaginionej seniorki z Torunia. / Fot. KMP w Toruniu

Kobieta wyszła z mieszkania w poniedziałek (9.02.). Jej ciało odnaleziono w piątek (13.02.) po godz. 18 na terenie zielonym przy Szosie Bydgoskiej.

Podczas poszukiwań wykorzystano psy tropiące i drony. Do akcji włączyły się również inne służby i instytucje, strażacy ochotnicy oraz Jednostka Strzelecka „1909 Józefa Piłsudskiego”.







- Wstępne ustalenia nie wskazują na to, aby do śmierci kobiety przyczyniły się osoby trzecie - mówi podkom. Dominika Bocian z toruńskiej policji. - Szczegółowe okoliczności oraz przyczyna śmierci będą przedmiotem prokuratorskiego śledztwa.