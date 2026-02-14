Zakończono poszukiwania 70-latki z Torunia, która zaginęła kilka dni temu

Region
Dziś walentynki. Skąd się bierze miłość? Głównym winowajcą naszych motyli w brzuchu jest mózgTatiana Adonis / TB 2026-02-14, 10:55
Dopamina, adrenalina i oksytocyna - to tylko część składników miłości. Czytaj dalej »
Dzieci stworzyły kolorowe igloo. Anonim zgłosił na straż miejską „nielegalną lodową budowlę”Marcin Glapiak/BN 2026-02-14, 09:31
Straż miejska w Inowrocławiu została wezwana w sprawie igloo. Otrzymali oni anonimowe zgłoszenie o nielegalnej lodowej budowli wykonanej rzekomo przez jedną… Czytaj dalej »
Walentynki 2026. Dziś nasz wóz transmisyjny zawita do Chełmna! Słuchajcie nas! Bądźcie z nami!Marcin Doliński / TB 2026-02-14, 08:01
Odsłonięciem pomnika zakochanych Krystyny i Kaspra rozpoczęły się już w piątek (13.02.) Chełmińskie Walentynki. Uroczystość odbyła się na starych… Czytaj dalej »
Tak w Bydgoszczy świętowali pracownicy służby cywilnej kujawsko-pomorskiej policjiDorota Witt / Redakcja 2026-02-13, 21:00
Nie noszą mundurów, ale ich praca jest bardzo ważna. Cywile stanowią ok. 1/6 pracowników zatrudnionych w policji. Czytaj dalej »
Zmarł gen. bryg. Piotr Wagner, zastępca szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy i szef logistykiTatiana Adonis / TB 2026-02-13, 20:55
- Był niekwestionowanym autorytetem, oficerem o najwyższych standardach etosu wojskowego, mentorem i wzorem do naśladowania dla wielu pokoleń żołnierzy -… Czytaj dalej »
Dziennikarze Polskiego Radia PiK wyróżnieni w międzynarodowym konkursie!MZ / TB 2026-02-13, 20:03
Reportaż Roberta Dulińskiego i Michała Zaręby pt. „Wyrok za człowieczeństwo” doceniono w konkursie „II wojna światowa - 80 lat później”. Czytaj dalej »
Bydgoska PESA zbuduje prototyp polskiego pociągu pasażerskiego na wodór [wideo]Materiały PESA SA/ IAR / TB 2026-02-13, 20:01
Pieniądze na budowę takiej nowoczesnej maszyny będą pochodziły z Krajowego Planu Odbudowy. To ponad 36 milionów złotych. Czytaj dalej »
Koniec z dyskoteką na ulicy Okola w gminie Koronowo. Znamy wyjaśnienia firmy Enea OświetlenieŻaneta Walentyn / TB 2026-02-13, 18:25
Od co najmniej dwóch tygodni wszystkie światła uliczne na jednej z ulicy gasły i zapalały się co kilka sekund. „Świetlny spektakl” trwał codziennie… Czytaj dalej »
Tragedia w Dobrzyniu nad Wisłą. Na ulicy znaleziono człowieka z ranami od noża. Zmarł w szpitaluMarek Ledwosiński / TB 2026-02-13, 16:15
Policjanci zabezpieczyli nagrania z monitoringu i przesłuchują świadków. Do sprawy został zatrzymany 28-letni mężczyzna. Czytaj dalej »
