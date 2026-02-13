Osiem nowych samochodów dla ratowników wodnych z naszego regionu. Jedno trafiło do Torunia [zdjęcia]

2026-02-13, 08:08  Robert Duliński/BN
Nowy samochód dla toruńskich WOPR-owców/fot. WOPR Toruń

Nowy samochód dla toruńskich WOPR-owców/fot. WOPR Toruń

Teraz będą mogli dojechać nawet w najbardziej niedostępne miejsca. WOPR-owcy z naszego województwa otrzymali specjalistyczne auta, które pomogą im w szybszym dotarciu do osób potrzebujących pomocy. Jedno z aut trafiło do Torunia.

- Na ten samochód czekaliśmy naprawdę długo - mówi Marek Popek z Regionalnego Wodnego Pogotowia Ratunkowego. Opowiedział również o wyposażeniu jednej z toreb. - Są różne rodzaje masek, materac lodowy, pasy ratownicze typu Węgorz, kaski, skafandry, buty specjalistyczne czy deska ortopedyczna - wymienia.

- Z programu unijnego Urzędu Marszałkowskiego, poza autem otrzymaliśmy wcześniej nową łódź ratowniczą, quada z przyczepą ratunkową czy skuter wodny - wymienia Wojciech Lewko, prezes Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. - Samochód terenowy jest cały czas do dyspozycji w przypadku zgłoszeń z numeru 112 lub 601 100 100 - dodaje.

Zakup aut dla jednostek WOPR w naszym regionie został zrealizowany w ramach projektu „Inwestycja w bezpieczeństwo", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Nowe samochody trafiły do ratowników m.in. z Torunia, Bydgoszczy i Chełmna.

Relacja Roberta Dulińskiego

Nowy samochód dla toruńskich WOPR-owców/fot. WOPR Toruń Wyposażenie nowego samochodu toruńskich WOPR-owców/fot. Robert Duliński Wyposażenie nowego samochodu toruńskich WOPR-owców/fot. Robert Duliński

