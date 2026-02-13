Nowe Centrum Torunia. Mieszkańcy podzieleni ws. budowy bloków w pobliżu starówki

2026-02-13, 07:07  Michał Zaręba/BN
W tym miejscu miałoby powstać Nowe Centrum Torunia/fot. Michał Zaręba

Wojewódzki Konserwator Zabytków mówi nie wieżowcom w pobliżu toruńskiej starówki. Miałyby powstać w ramach planów budowy Nowego Centrum Torunia.

Nowe Centrum Torunia miałoby powstać na terenie dawnego Uniwersamu. Inwestor chciałby wybudować tam bloki i sklepy. W tej kwestii Torunianie są podzieleni. Niektórzy mieszkańcy uważają, że miasto powinno się rozwijać, inni, że powinno się sadzić więcej zieleni, a nie „zalewać” każde miejsce betonem.

Izabela Brzostowska, zastępca Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ma zastrzeżenia. Dotyczą one przede wszystkim skali inwestycji oraz wysokości planowanych budynków. Najwyższe z nich miałyby sięgać 36 metrów. - Ta zabudowa zdominuje perspektywę Starego Miasta - mówi Izabela Brzostowska. - Argumenty władz miasta są takie, że Toruń musi się rozwijać - dodaje.

Zastępczyni Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przedstawiła swoje propozycje zmian w projekcie Nowego Centrum Torunia. - Między budynkami powinno być więcej przestrzeni, by te najwyższe znajdowały się w sąsiedztwie Osiedla Młodych i kaskadowo, by ta wysokość zmniejszała się w kierunku ulicy Chełmińskiej - mówi.

Czekamy na komentarz miasta w tej sprawie. Temat inwestycji był omawiany podczas ostatniego posiedzenia Rady Dziedzictwa Kulturowego Torunia. Aby projekt mógł zostać zrealizowany, rada miasta musi przyjąć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, uwzględniający dopuszczalną wysokość budynków.

Relacja Michała Zaręby

