O krok od tragedii na toruńskiej starówce. Fragment elewacji spadł na chodnik

2026-02-12, 17:34 Robert Duliński/BN

Fragment elewacji spadł na chodnik w centrum Torunia/fot. Robert Duliński

Fragment elewacji oderwał się od jednej z remontowanych kamienic przy ulicy Chełmińskiej w centrum Torunia. Betonowy odłamek wraz z metalowym uzbrojeniem, pomimo siatki zabezpieczającej, runął na chodnik. Na miejscu pojawili się strażacy.

Zdarzenie na toruńskiej starówce mogło mieć o wiele gorsze skutki, gdyby fragment elewacji spadł na przechodniów. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Świadkowie zajścia, krótko po nim wciąż byli poruszeni. - Wychodziłam akurat z delikatesów obok i krok przede mną to wszystko spadło - mówiła jedna z kobiet. - Obok mnie szła pani, zatrzymałyśmy się, będąc blade ze strachu - dodała. - Całe szczęście, że nas nie trafiło, bo byśmy tam zostały już na tym chodniku - przekazała naszemu reporterowi kolejna kobieta.



Na miejscu pojawili się strażacy, którzy zabezpieczyli budynek oraz wyłączyli z ruchu fragment ulicy i chodnika przynależące do kamienicy. Przechodnie uważają, że tego typu kamienice powinny być sprawdzane pod kątem bezpieczeństwa. - Powinno się sprawdzać, w jakim stanie są te elewacje. Ta trasa w Toruniu jest szczególnie uczęszczana przez przechodniów - dodaje.