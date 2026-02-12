Wypadek na trasie Toruń - Bydgoszcz. Samochód osobowy uderzył w dzika i zjechał z drogi [zdjęcia]
Do wypadku doszło w czwartek (12.02.) tuż po godz. 6 w Przysieku na DK 80. Kierowca trafił do szpitala.
Na miejscu działały zastępy PSP z JRG nr 1.
