Dwa śmiertelne wypadki - w Inowrocławiu i Siemoniu. Znamy więcej szczegółów

Policja i prokuratura badają okoliczności środowych (11.02) tragicznych wypadków, o których informowaliśmy już wcześniej.

W Inowrocławiu samochód osobowy potrącił 52-letniego pieszego. Mężczyzna nie przeżył.



- Pieszy trafił do szpitala, gdzie niestety zmarł na skutek odniesionych obrażeń - relacjonuje Izabella Drobniecka z inowrocławskiej policji. - Do sprawy został zatrzymany kierujący pojazdem. Pobrano mu krew do badań. Czekamy na wyniki. Śledztwo prowadzi inowrocławska policja pod nadzorem prokuratora.



Do tragedii doszło na przejściu dla pieszych przy ulicy Jacewskiej.



Policja pod nadzorem prokuratory wyjaśnia również okoliczności śmiertelnego wypadku w miejscowości Siemoń w Gminie Zławieś Wielka.



- 28-latek, który kierował samochodem osobowym marki Toyota, najechał na leżącego na jezdni 66-letniego mężczyznę. Następnie jadący za nim w tym samy kierunku 36-letni kierowca samochodu marki Peugeot najechał na leżący na drodze rower - mówi podkom. Dominika Bocian, oficer prasowa komendanta miejskiego policji w Toruniu. - W wyniku odniesionych obrażeń pieszy zginął na miejscu. Obaj kierowcy byli trzeźwi.