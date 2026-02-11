Tragiczny bilans na kujawsko-pomorskich drogach. Zginęły dwie osoby
Do tragicznych w skutkach wypadków doszło w Inowrocławiu i w Siemoniu w powiecie toruńskim. Do obu wypadkó doszło ok. godz 18.
W Inowrocławiu, na przejściu dla pieszych na ulicy Jacewskiej samochód osobowy potrącił 52-letniego mężczyznę. Nie udało się go uratować, zmarł w szpitalu.
Okoliczności zdarzenia ustalają śledczy pod nadzorem prokuratora.
Tragicznie zakończył się także wypadek w Siemoniu w powiecie toruńskim. Tam śmiertelnie potrącony został 80-letni rowerzysta. I w tym przypadku policjanci i prokurator ustalają, jakie były przycyzny zdarzenia.