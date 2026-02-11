Samochód osobowy zderzył się z lokomotywą w powiecie brodnickim. Nikomu nic się nie stało

2026-02-11, 11:50 Agata Raczek/MG

Samochód osobowy zderzył się z pociągiem w Konojadach/fot. OSP KSRG Jabłonowo Pomorskie, Facebook

Do niebezpiecznego wypadku doszło w środę przed południem w miejscowości Konojady w powiecie brodnickim. Samochód osobowy nie zatrzymał się przed znakiem „Stop" i uderzył w lokomotywę podczas jej przejazdu technicznego.

Wypadek wydarzył się o godz. 9.45 na przejeździe kolejowym w Konojadach. Na miejsce pojechali strażacy i policja.



- Samochodem jechała tylko kobieta prowadząca pojazd, nic jej się nie stało - mówi mł. brygadier Robert Czarnecki, rzecznik PSP w Brodnicy. - Lokomotywą podróżowały trzy osoby z obsługi, też nie ucierpiały. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i przeprowadzeniu wywiadu ratowniczego z kierującą pojazd osobowy.



Lokomotywa zatrzymała się około 400 metrów za przejazdem kolejowym. - Pojazd osobowy został usunięty z drogi, natomiast decyzję w sprawie lokomotywy będzie podejmował przewoźnik - mówi rzecznik.



Obecnie w miejscu wypadku nie ma utrudnień dla kierowców. Przyczyny i okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. 65-letnia kobieta kierująca samochodem osobowym otrzymała mandat w wysokości 1050 zł i 10 punktów karnych.