Wypadek na DK 10 pod Toruniem. Zderzyły się cztery auta - aktualizacja [zdjęcia]

2026-02-08, 13:09 Michał Zaręba/Redakcja

Wypadek na DK 10/ Fot. Heron15 Pomoc Drogowa Bydgoszcz 24h Andruszczenko Krystian 501337500

Do czterech wzrosła liczba rannych w wypadku na DK 10, do którego doszło w niedzielę, 8 lutego. Utrudnienia trwały cztery godziny.

Na 294 kilometrze drogi krajowej nr 10, w Cierpicach pod Toruniem, zderzyły się cztery samochody osobowe. Podróżowało nimi siedem osób. Czworo rannych trafiło do szpitala.



- Wszyscy kierujący byli trzeźwy. Kierowcy Passata oraz kierowca i pasażerowie Hondy trafili do szpitala. Policjanci wyjaśniają dokładne okoliczności i przebieg zdarzenia - mówi mł. asp. Sebastian Dobrzeniecki z toruńskiej policji.



Droga była zablokowana ponad cztery godziny.