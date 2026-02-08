Bydgoszczanka przyszła po pomoc do remizy. Strażacy użyli szlifierki, żeby uwolnić jej palec [zdjęcia, wideo]

2026-02-08, 12:50 Dorota Witt

Strażacy z Jednostki Ratowniczko-Gaśniczej nr 2 przy ul. Produkcyjnej Fordonie uratowali palec kosztem obrączki/ Fot. KM PSP Bydgoszcz

Strażacy z Jednostki Ratowniczko-Gaśniczej nr 2 przy ul. Produkcyjnej w Bydgoszczy uratowali mocno już opuchnięty palec kobiety, precyzyjnie przecinając obrączkę.

Niecodzienna interwencja strażaków potrzebna była w sobotę, 7 lutego.

Kobieta przyszła do JRG 2 w Fordonie z prośbą o pomoc. Jej palec był mocno opuchnięty, bo utkwiła na nim ciasna obrączka, której Bydgoszczanka nie była w stanie sama zdjąć.

Funkcjonariusze użyli małej szlifierki kątowej, by precyzyjnie przeciąć obrączkę. W przeciwieństwie do niej - kobieta wyszła z akcji bez szwanku.