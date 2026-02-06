Podejrzenie mobbingu i tragiczne zdarzenie z udziałem strażaka. Kontrole w PSP w całym regionie!

2026-02-06, 18:20  Natasza Trzebuchowska/Michał Zaręba/Redakcja
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej wyjaśnia, co wydarzyło się w jednostkach w Bydgoszczy, Mogilnie i Rypinie/fot. Pixabay

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej wyjaśnia, co wydarzyło się w jednostkach w Bydgoszczy, Mogilnie i Rypinie. Po niepokojących sygnałach, o przeprowadzenie kontroli zwrócili się strażaccy związkowcy.
A chodzić ma m.in. o mobbing. W tle jest także dramatyczny wątek wypadku jednego ze strażaków. Komendant Komendy Wojewódzkiej PSP wydał oświadczenie.

O zakresie kontroli i dalszych krokach powiedzieli Polskiemu Radiu PiK Karol Kierzkowski, rzecznik Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz Karolina Gałecka, rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

- Do sytuacji noszących znamiona mobbingu, dyskryminacji, łamania regulaminów wewnętrznych czy jakichkolwiek zasad ogólnie przyjętych nie może dochodzić. To jest niedopuszczalne. Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki odwiedził jedną z komend, w których wydarzyły się te sytuacje - chodzi o Rypin [pisaliśmy o tym TUTAJ przyp. red.] ale ma też w planach rozmowy z różnymi zmianami służbowymi w pozostałych komendach. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu pierwsze wnioski będą znane - mówi Karol Kierzkowski, rzecznik Komendanta Państwowej Straży Pożarnej.

- Sprawdzamy, czy doszło kiedykolwiek do naruszeń zasad służby, czy doszło do złamania zasad etyki zawodowej, czy naruszeń przepisów prawa - mówi st. bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska, rzeczniczka kujawsko-pomorskich strażaków. - W naszych szeregach absolutnie nie ma miejsca na jakiekolwiek przejawy mobbingu i o tym osobiście będzie mówił strażakom Komendant Wojewódzki. Zaplanował w najbliższych dniach odwiedzić jednostki - te jednostki, które wyszczególnione są jako te, którym zarzuca się nieprawidłowości. Komendant będzie się spotykał zarówno z załogą, z kierownictwem, jak i ze stroną społeczną. Mówimy temu stanowcze „nie” i dokładnie sprawdzamy sprawę.

- Jest prowadzone postępowanie wyjaśniające - potwierdza także Karolina Gałecka, rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. - Prokuratura i policja prowadzą równolegle czynności wyjaśniające w sprawie tragicznego zdarzenia z udziałem strażaka Komendy Miejskiej w Bydgoszczy. Funkcjonariusze Straży Pożarnej są objęci wsparciem psychologicznym.

- Chodzi nam o to, aby kontrola została przeprowadzona w całym województwie. W związku z informacjami, które pojawiły się w mediach, zwracają się do nas różne osoby z różnych komend powiatowych PSP. Chodzi nam zatem o to, aby została przeprowadzona kompleksowa kontrola, która, albo potwierdzi, albo, mam taką nadzieję, zdementuje te wszystkie pogłoski - mówi Bartłomiej Mickiewicz, przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.

O tej sprawie pisała m.in. „Gazeta pomorska". Do tematu będziemy wracać.

OŚWIADCZENIE Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej

„W związku z pojawieniem się w przestrzeni medialnej informacji dotyczących rzekomych przypadków mobbingu w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie, Mogilnie i Bydgoszczy, a także innych wątków związanych ze służbą, informujemy, że wszelkie te sygnały traktujemy z należytą powagą, dlatego niezwłocznie rozpoczęliśmy działania wyjaśniające. Ich celem jest rzetelna i obiektywna weryfikacja wszystkich wydarzeń przedstawionych w materiale prasowym. Sprawdzamy, czy i w jaki sposób mogło dojść do naruszenia jakichkolwiek obowiązujących standardów służby, zasad etyki zawodowej lub przepisów prawa.

Stanowczo podkreślamy, że w strukturach Państwowej Straży Pożarnej nie ma miejsca na jakiekolwiek przejawy mobbingu, dyskryminacji czy nadużywania stanowiska. Niezależnie od faktu, że do tej pory nie wpłynęły oficjalne zgłoszenia w ramach obowiązującej procedury antymobbingowej, każdy – nawet najdrobniejszy – sygnał był, jest i będzie przedmiotem analizy i wyjaśnień.

Codzienna praca funkcjonariuszy oraz atmosfera podczas pełnienia służby muszą opierać się na poczuciu bezpieczeństwa i wzajemnym szacunku."

Z wyrazami szacunku

st. bryg. Rafał Świechowicz
Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej


Mówią Karol Kierzkowski, rzecznik Komendanta Państwowej Straży Pożarnej oraz Karolina Gałecka, rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Mówi Bartłomiej Mickiewicz, przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”

Mówi st. bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska, rzeczniczka kujawsko-pomorskich strażaków

