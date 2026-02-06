Podejrzenie mobbingu i tragiczne zdarzenie z udziałem strażaka. Kontrole w PSP w całym regionie!

O zakresie kontroli i dalszych krokach powiedzieli Polskiemu Radiu PiK Karol Kierzkowski, rzecznik Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz Karolina Gałecka, rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.





TUTAJ



- Sprawdzamy, czy doszło kiedykolwiek do naruszeń zasad służby, czy doszło do złamania zasad etyki zawodowej, czy naruszeń przepisów prawa - mówi st. bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska, rzeczniczka kujawsko-pomorskich strażaków. - W naszych szeregach absolutnie nie ma miejsca na jakiekolwiek przejawy mobbingu i o tym osobiście będzie mówił strażakom Komendant Wojewódzki. Zaplanował w najbliższych dniach odwiedzić jednostki - te jednostki, które wyszczególnione są jako te, którym zarzuca się nieprawidłowości. Komendant będzie się spotykał zarówno z załogą, z kierownictwem, jak i ze stroną społeczną. Mówimy temu stanowcze „nie” i dokładnie sprawdzamy sprawę. - Do sytuacji noszących znamiona mobbingu, dyskryminacji, łamania regulaminów wewnętrznych czy jakichkolwiek zasad ogólnie przyjętych nie może dochodzić. To jest niedopuszczalne. Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki odwiedził jedną z komend, w których wydarzyły się te sytuacje - chodzi o Rypin [pisaliśmy o tymprzyp. red.] ale ma też w planach rozmowy z różnymi zmianami służbowymi w pozostałych komendach. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu pierwsze wnioski będą znane - mówi Karol Kierzkowski, rzecznik Komendanta Państwowej Straży Pożarnej.



- Jest prowadzone postępowanie wyjaśniające - potwierdza także Karolina Gałecka, rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. - Prokuratura i policja prowadzą równolegle czynności wyjaśniające w sprawie tragicznego zdarzenia z udziałem strażaka Komendy Miejskiej w Bydgoszczy. Funkcjonariusze Straży Pożarnej są objęci wsparciem psychologicznym.



- Chodzi nam o to, aby kontrola została przeprowadzona w całym województwie. W związku z informacjami, które pojawiły się w mediach, zwracają się do nas różne osoby z różnych komend powiatowych PSP. Chodzi nam zatem o to, aby została przeprowadzona kompleksowa kontrola, która, albo potwierdzi, albo, mam taką nadzieję, zdementuje te wszystkie pogłoski - mówi Bartłomiej Mickiewicz, przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.