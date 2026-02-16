Ruszyły kontrole w straży pożarnej w Bydgoszczy. To odpowiedź na tzw. aferę mobbingową

2026-02-16, 13:55 Natasza Trzebuchowska / TB

Pierwszych wniosków z kontroli możemy spodziewać się w kwietniu. / Fot. Pixabay / ilustracyjne

Kontrole w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy przeprowadza Komenda Główna. Sprawdzone będą: polityka kadrowa, bezpieczeństwo i higiena służby, a także prawidłowość organizowania procedury antymobbingowej i antydyskryminacyjnej.

- Przez tydzień lub maksymalnie dwa będą zbierane dokumenty i wyjaśnienia od komendanta miejskiego w Bydgoszczy. Przez kolejny tydzień materiał będzie analizowany. Z uwagi na to, że to jest duża komenda, tych materiałów będzie na pewno sporo - mówi st. bryg. mgr inż. Karol Kierzkowski, rzecznik prasowy Komendanta Głównego PSP. - Po analizie zostanie wydana ocena z zaleceniami.



Kontrola ma obejmować okres od 2023 do końca 2025 roku. Pierwszych wniosków możemy spodziewać się w kwietniu.



Niezależnie od obecnych działań w Bydgoszczy, Komenda Wojewódzka wyjaśnia doniesienia o nieprawidłowościach w jednostkach powiatowych - w Mogilnie i Rypinie.