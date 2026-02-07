Mobbing w PSP? - Kontrole jednostek w Bydgoszczy rozpoczną się w połowie lutego - dowiedziało się PR PiK

2026-02-07, 16:59  Natasza Trzebuchowska / Redakcja
W Polsce jest ponad 31 tys. strażaków. / Fot. Ilustracyjne



PSP znalazła się pod lupą w związku z doniesieniami, które dotyczą m.in. mobbingu w jednostkach. O przeprowadzenie kontroli zwrócili się strażaccy związkowcy z „Solidarności".

Głos w sprawie zabrał także Łukasz Kunek, przewodniczący Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian":

- Trafia do nas mnóstwo incydentów mobbingowych, które są wyjaśniane ze strażakami i komendantami. Często jest to efektem nieporozumienia, które udaje się potem wyjaśnić - mówi szef związkowców. - Jeśli dochodzi do mobbingu, to powinno to zostać sprawdzone, a osoby, które dopuściły się takich czynów powinny ponieść konsekwencje. Wszyscy jesteśmy ludźmi. Każdy ma swój charakter. Do każdego trzeba inaczej podejść.

Przypomnijmy - Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej wyjaśnia, co wydarzyło się w jednostkach w Bydgoszczy, Mogilnie i Rypinie. W tle jest także dramatyczny wątek wypadku jednego ze strażaków. Więcej o tej sprawie TUTAJ.


Łukasz Kunek, przewodniczący Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian"

Bydgoszcz

Region



