Nagranie strażaków z Rypina trafiło do sieci i wywołało burzę. Załoga wzięła to na siebie

2026-01-29, 11:44  Agnieszka Marszał/Redakcja
Nagranie powstało w jednostce PSP w Rypinie. Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

Nagranie powstało w jednostce PSP w Rypinie. Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

Kontrowersyjne wideo opublikował w Internecie były komendant główny PSP, Andrzej Bartkowiak, pisząc o złym traktowaniu strażaków przez przełożonych. Okazało się, że to film z września, a inicjatywa wyszła od samych strażaków. Sprawa została wyjaśniona, ale wniosek władz PSP jest jeden: nie powinno do tego dojść.

Na nagraniu widać strażacką zbiórkę na placu przed jednostką. Funkcjonariusze są w pełnym rynsztunku i w maskach. Po odczytaniu meldunku zaczynają biegać po placu.
Okoliczności zdarzenia wyjaśnia Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.
- Pokazano bardzo niewłaściwy przebieg rannego przekazania obowiązków, a zdarzenie o którym mówię, to jest bardzo istotne, miało miejsce we wrześniu ubiegłego roku - mówi starszy brygadier Małgorzata Jarocka-Krzemkowska, rzeczniczka Wojewódzkiej Komendy PSP w Toruniu. - Po ustaleniach wiemy, że już wtedy wszystko zostało całkowicie wyjaśnione i całkowicie zakończone na poziomie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie.

Jak informuje Państwowa Straż Pożarna, ze wstępnych ustaleń wynika, że nie była to forma kary, lecz inicjatywa samych strażaków. - To załoga wywołała niefortunną sytuację. Muszę podkreślić, że nie było żadnych kontrowersji wśród strażaków, którzy brali udział w tym zdarzeniu. Reakcja komendanta powiatowego też była jednoznaczna i natychmiastowa. - mówi st. bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska.

Dodaje, że do takiej sytuacji nie powinno jednak dojść. Zostały naruszone obowiązujące w straży pożarnej zasady. Komenda Wojewódzka w Toruniu wyjaśnia okoliczności zdarzenia, by podobne sytuacje nie miały miejsca.

Wideo można obejrzeć na profilu byłego komendanta głównego PSP, Andrzeja Bartkowiaka: TUTAJ

Mówi starszy brygadier Małgorzata Jarocka-Krzemkowska, rzeczniczka Wojewódzkiej Komendy PSP w Toruniu

Rypin

Region

Kłopoty tramwajowe w Fordonie. Przez zanik zasilania zmieniono trasę kilku linii

Kłopoty tramwajowe w Fordonie. Przez zanik zasilania zmieniono trasę kilku linii

2026-01-29, 10:32
Starszy pan przewrócił się w domu. Po posesji biegały agresywne psy. Policja pomogła

Starszy pan przewrócił się w domu. Po posesji biegały agresywne psy. Policja pomogła

2026-01-29, 10:21
Przeprowadzają się na wieś i wszystko im przeszkadza. Rolników ma chronić ustawa [Rozmowa Dnia]

Przeprowadzają się na wieś i wszystko im przeszkadza. Rolników ma chronić ustawa [„Rozmowa Dnia"]

2026-01-29, 08:58
USG betonu To możliwe Bezinwazyjną metodę oceny tego materiału opracowali badacze z UKW

„USG betonu"? To możliwe! Bezinwazyjną metodę oceny tego materiału opracowali badacze z UKW

2026-01-29, 07:48
Nowe miejsce dla niepełnosprawnych w Toruniu. Mają się tutaj czuć jak w domu [zdjęcia]

Nowe miejsce dla niepełnosprawnych w Toruniu. „Mają się tutaj czuć jak w domu” [zdjęcia]

2026-01-29, 06:45
Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu zostanie wprowadzony w Grudziądzu. Radni są za

Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu zostanie wprowadzony w Grudziądzu. Radni są „za"

2026-01-28, 21:12
Kilkanaście psów błąkało się nocą po drodze w podbydgoskim Borównie. Policja wszczęła śledztwo

Kilkanaście psów błąkało się nocą po drodze w podbydgoskim Borównie. Policja wszczęła śledztwo

2026-01-28, 20:13
Kryształowe Detektory dla Żanety Walentyn i Michała Słobodziana Od Rady Programowej PR PiK [zdjęcia]

Kryształowe Detektory dla Żanety Walentyn i Michała Słobodziana! Od Rady Programowej PR PiK [zdjęcia]

2026-01-28, 19:19
Stado danieli, a wśród nich albinos. Ciekawostka przyrodnicza pod Włocławkiem [wideo]

Stado danieli, a wśród nich albinos. Ciekawostka przyrodnicza pod Włocławkiem [wideo]

2026-01-28, 18:19

Najczęściej czytane

Archiwum

styczeń 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę